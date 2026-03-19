Românii mizează pe NATO și SUA în fața unui atac. Rusia, pe ultimul loc în topul încrederii, iar Armata României pe locul trei (sondaj)

Un nou Barometru al Securității Naționale realizat de INSCOP Research arată o orientare clară a românilor spre partenerii occidentali în materie de securitate. NATO și SUA sunt percepute drept pilonii principali de apărare, în timp ce Rusia și Ucraina se află la coada clasamentului încrederii. 55.8% dintre respondenți au foarte multă și destul de multă încredere în SUA, în timp ce Rusia a obținut un procentaj de doar 12,6%.

Românii își pun în primul rând speranța în alianțele internaționale atunci când vine vorba despre securitatea națională. Potrivit Barometrului Securității Naționale realizat de INSCOP Research la solicitarea Strategic Thinking Group, 38,3% dintre respondenți consideră că NATO ar avea rolul principal în respingerea unui eventual atac asupra României, prin activarea Articolului 5.

Pe locul al doilea se află parteneriatele strategice bilaterale, indicate de 27,6% dintre participanți, în timp ce doar 19,6% cred că Armata României ar avea rolul principal. Uniunea Europeană este menționată de doar 8,6% dintre respondenți, ceea ce sugerează o încredere limitată în capacitatea sa militară.

SUA, lider detașat în încrederea populației

Statele Unite domină clasamentul încrederii: 55,8% dintre români spun că au multă și foarte multă încredere în această țară. Urmează Marea Britanie (46,8%), Franța (41,9%), Germania (41,7%) și Polonia (41,6%).

La polul opus se află Rusia, cu doar 12,6% încredere, Ucraina (16,8%) și Ungaria (20,1%). Aceste cifre reflectă tensiunile geopolitice din regiune și percepțiile diferite asupra actorilor implicați.

Republica Moldova (29,9%), Bulgaria (29,2%), Turcia (28,6%) și Serbia (21,2%) se situează într-o zonă mediană a încrederii.

Interesant este că încrederea în SUA este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR, precum și al persoanelor de peste 60 de ani. În schimb, electoratul PNL și USR, tinerii și persoanele cu educație superioară tind să acorde mai multă încredere statelor vest-europene precum Marea Britanie, Franța și Germania.

Credința în solidaritatea NATO rămâne puternică

Un procent covârșitor de 75,6% dintre respondenți cred că SUA ar respecta Articolul 5 al NATO în cazul unui atac asupra României. Germania (69,4%) și Franța (69,3%) sunt percepute, de asemenea, ca aliați de încredere, urmate de Marea Britanie (63,9%) și Polonia (61,7%).

Ungaria este văzută drept mult mai puțin predictibilă, doar 40,6% dintre respondenți considerând că ar respecta obligațiile alianței.

Percepțiile diferă însă în funcție de profilul respondenților. De exemplu, votanții PNL și USR, bărbații, tinerii și persoanele cu studii superioare tind să aibă mai multă încredere în respectarea angajamentelor de către statele occidentale. În schimb, încrederea în SUA este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR.

Sondajul scoate la iveală și unele contraste. Deși Rusia se află pe ultimul loc în clasamentul încrederii, există segmente – precum votanții AUR, tinerii sub 30 de ani și angajații din sectorul privat – care manifestă un nivel mai ridicat de încredere decât media.

De asemenea, Ucraina, aflată în proximitatea conflictului, beneficiază de un nivel relativ scăzut de încredere (16,8%), deși tinerii și persoanele educate din mediul urban tind să o perceapă mai favorabil.

Metodologie

Cercetarea a fost realizată în două valuri, în perioada 23–27 februarie și 3–13 martie 2026, pe câte un eșantion de 1.100 de persoane fiecare. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI), iar eșantioanele sunt reprezentative pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Marja de eroare este de ±2,9%, la un nivel de încredere de 95%.

