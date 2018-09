Rovana Plumb, după CEx al PSD: Vedem în fiecare zi tentative nereuşite de a dezbina partidul ​

Preşedintele Organizaţiei Femeilor Social-Democrate, ministrul Rovana Plumb, susţine că ​ ceea ce s-a întâmplat în Comitetul Executiv este ceva obişnuit în democraţie şi arată că fiecare membru al partidului îşi poate exprima deschis poziţia în forurile statutare, unde toate deciziile sa iau prin vot, iar dacă nu se vor lăsa dezbinaţi social-democraţii vor câştiga şi următoarele alegeri”. Un mesaj similar a transmis, duminică, şi ministrul Natalia Intotero, vicepreşedinte PSD, care spune că "CEx a reconfirmat faptul că PSD este un partid unit, care îşi înţelege imensa responsabilitate pe care o are".

​"Tot ce s-a întâmplat în Comitetul Executiv este ceva obişnuit în democraţie şi arată că fiecare coleg îşi poate exprima deschis poziţia în forurile statutare ale partidului. În PSD toate deciziile sa iau prin vot. Majoritatea a decis şi respectăm toţi deciziile. Mergem înainte. Suntem uniţi şi hotărâţi să ducem până la capăt programul de guvernare. Dacă nu ne lăsăm dezbinaţi şi facem ce am promis românilor, vom câştiga şi următoarele alegeri (...) Vedem în fiecare zi tentative şi provocări nereuşite de a dezbina acest partid, şi din partea preşedintelui Iohannis, şi din partea Opoziţiei, şi din partea altor forţe mai puţin vizibile. Noi însă nu vom intra în acest joc politic al dezbinării. România chiar are obiective mult mai importante de realizat, iar toate aceste dispute politice sunt irelevante pentru cetăţenii care ne-au votat”, a transmis, duminică, printr-un comunicat de presă, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, potrivit News.ro.

Un mesaj similar a transmis, duminică, şi ministrul Natalia Intotero, vicepreşedinte PSD, care spune că "CEx a reconfirmat faptul că PSD este un partid unit, care îşi înţelege imensa responsabilitate pe care o are".

"Au fost exprimate opinii pertinente legate de implementarea proiectelor asumate de partid, stadiul şi ritmul lor, şi chiar dacă au fost exprimate nemulţumiri şi critici punctuale, este absolut firesc pentru un partid democratic şi responsabil cum este PSD. Un partid mare, cu tot atâtea orgolii, dar care are răspunderea guvernării României. Astfel, au fost evaluate progresele programului de guvernare, s-au discutat deschis probleme atât de natură programatică, cât şi de percepţie publică. ​PSD guvernează bine. O demonstrează cifrele şi rating-urile de ţară. Evoluţiile sociale şi economice demonstrează faptul că măsurile implementate au aşezat România pe drumul cel bun, fie că vorbim de creşterea salariilor şi pensiilor, de investiţii străine directe, care sunt pe plus, ca şi exporturile sau PIB-ul, dar cel mai important cu o datorie guvernamentală în scădere. ​PSD are o agendă încărcată, cu proiecte strategice ce trebuie duse la capăt", arată Intotero.

Ea mai susţine că ​PSD a venit la guvernare cu un program eficient, iar rezultatele se văd, că mai sunt foarte multe lucruri de făcut, dar există toată răspunderea şi susţinerea pentru ca lucrurile să fie duse la bun sfârşit. "CEx a reconfirmat faptul că PSD este un partid unit, care îşi înţelege imensa responsabilitate pe care o are", adaugă Intotero.

Social-democraţii s-au reunit, sâmbătă, la Neputun, într-o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional, care a durat aproximativ şase ore şi în care primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a adus acuzaţii grave ministrului de Interne, Carmen Dan, căreia i-a cerut demisia, propunere respinsă însă la vot.

Gabriela Firea a declarat, la finalul CExN, că le-a transmis colegilor săi un mesaj al comisarului european Corina Creţu, care i-a spus că preşedintele CE Jean-Claude Juncker şi comisarii europeni şi sunt îngrijoraţi pentru situaţia din România şi pentru ceea ce s-a întâmplat în 10 august. Ea a afirmat că, în contextul în care a transmis îngrijorările de la Bruxelles şi faptul că în 18 septembrie preşedintele CE va transmite un mesaj în acest sens, a spus în şedinţa PSD că pentru violenţele din Piaţa Victoriei o vină o poartă ministrul Carmen Dan, care a încercat să paseze răspunderea prefectului, "salvând practic imaginea publică a domnului preşedinte Dragnea, care a propus-o". De asemenea, Firea i-a adus acuzaţii grave lui Carmen Dan, relatând că aceasta a venit cu mesaje printate cu discuţii între prefectul Capitalei Speranţa Cliseru şi secretari de stat în MAI. Firea a spus că ministrul de Interne are o problemă personală cu ea şi cu Speranţa Cliseru, pe care a jignit-o.

Firea a mai spus că relaţia dintre ea şi preşedintele PSD Liviu Dragnea este una tensionată şi că, deşi speră să se rezolve, este puţin probabil pentru că Dragnea nu vrea să o schimbe pe Carmen Dan din funcţia de ministru al Afacerilor Interne.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a susţinut, referitor la conflictul dintre primarul Capitalei Gabrielei Firea şi ministrul de Interne Carmen Dan pe tema violenţelor de la mitingul din 10 august, că îi înţelege supărarea Gabrielei Firea, dar nu este de acord cu ea. Dragnea a spus că susţinerea sa pentru Carmen Dan este mai puţin importantă şi că faptul că în şedinţa CEx s-a votat aproape în unanimitate pentru ca ministrul de Interne să nu fie demis este o dovadă a faptului că acest lucru nu ar mai trebui adus în discuţie. Liderul PSD a subliniat că speră ca Firea să treacă epste supărare, însă "să discuţi despre prefect trei ore e cam mult”.

Etichete:

,

,

,

,

,