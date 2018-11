Rovana Plumb, la Digi24: S-a depăşit o linie roşie şi atunci trebuia să se ia nişte măsuri

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat la Digi24 că decizia de excludere din partid a senatorului Adrian Ţuţuianu a fost luată şi în contextul în care acesta a vorbit la un post public despre faptul că unii parlamentari nu ar mai susţine legile propuse de majoritatea parlamentară şi ar putea vota o moţiune de cenzură.



"A fost o zi care nu dorim să se mai repete, o zi în care s-a constatat de către fiecare dintre colegi, majoritatea colegelor şi colegilor, că s-a depăşit o linie roşie şi atunci trebuia să se ia nişte măsuri. (...) Pot exista opinii diferite, pot exista nemulţumiri, dar ele trebuie discutate întâi în partid. (...) Practic, ce s-a întâmplat? Colegi de-ai noştri, în speţă domnul preşedinte al organizaţiei Dâmboviţa a continuat să vorbească despre partid, despre noi, despre cei care facem parte din PSD, într-un anume fel, jignitor, fapt ce a condus la reacţii din partea tuturor. Pentru că noi considerăm că întotdeauna prin unitate am putut să construim, mai ales să putem să facem faţă atâtor provocări", a spus Rovana Plumb.



Ministrul a opinat că "evenimentele neplăcute" dezbătute în Comitetul Executiv nu ar fi trebui continuate iar liderii au responsabilitatea de a asigura unitatea partidului.



"A vorbit în partid, este într-adevăr de condamnat faptul că au fost înregistrate toate acele mesaje pe care le-a transmis, dar în momentul în care eşti lider de partid ai o mare responsabilitate, indiferent că eşti la nivel naţional sau la nivelul unui judeţ, ai o mare responsabilitate, trebuie motivaţi oamenii, trebuie conduşi de aşa manieră oamenii încât să se asigure unitatea partidului, şi nu să se exprime anumite păreri. (...) Totuşi, după evenimente neplăcute care au fost şi au fost dezbătute în cadrul CEX-ului, nu mai trebuiau continuate. Pe lângă lucrul acesta, domnul preşedinte a vorbit şi la unul dintre posturile publice referitor la faptul că sunt destui parlamentari care nu vor mai susţine legile pe care le propune majoritatea parlamentară sau că la o eventuală moţiune de cenzură vor vota moţiunea de cenzură. Fapt ce a determinat această reacţie a colegilor noştri în CEx şi s-a luat această decizie de excludere", a arătat Rovana Plumb, preşedinte interimar al PSD Dâmboviţa.



Ea a respins ideea schimbării majorităţii parlamentare în contextul unei posibile pierderi a susţinerii din partea unor parlamentari social-democraţi.



"Nu se va întâmpla lucrul acesta (...), niciunul dintre membrii noştri de partid care sunt actuali parlamentari nu vor face lucrul acesta. (...) Sunt convină că toţi cei care suntem astăzi membri ai Parlamentului României şi facem parte din PSD gândim constructiv şi pozitiv, nu cum să dărâmăm", a subliniat Plumb.

Rovana Plumb şi-a exprimat convingerea că ceilalţi semnatari ai scrisorii deschise prin care s-a cerut, în septembrie, demisia liderului PSD "vor merge mai departe pentru a construi împreună".



"Nu am citit scrisoarea (transmisă luni de Gabriela Firea - n.r.), sincer, nu am avut timp să citesc scrisoarea, dar eu consider şi (...) am această convingere că toţi ceilalţi care au avut o altă opinie, pe care eu nu am înţeles-o, cum la jumătatea perioadei de guvernare nu mai e bun preşedintele, dar asta o spun în nume personal, nu am înţeles, dar nu am să fiu niciodată de acord cu un şantaj, apropo de ceea ce s-a spus, că nu se mai votează aia, că nu se face aia, că va trece moţiunea de cenzură, dar eu am convingerea că toţi ceilalţi atâta timp cât au această responsabilitate şi într-adevăr sunt ataşaţi valorilor noastre şi ataşaţi nevoii de a găsi soluţii (...) nu vor proceda la fel şi vor merge mai departe pentru a construi împreună", a adăugat Rovana Plumb.



"Orice atac care se referă la mine nu mă face pe mine să cer colegilor mei din CEx să fie exclus cineva. Categoric nu! Numai în momentul în care constatăm, cea mai mare parte dintre noi, că se depăşeşte linia roşie. Linia roşie înseamnă acţiuni care lovesc foarte serios în stabilitatea partidului şi în stabilitatea majorităţii guvernamentale", a declarat luni preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

