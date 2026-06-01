Roxana Dumitrache și Radu Vancu, propuși de USR pentru conducerea Institutului Cultural Român

USR anunţă luni că va susţine doi experţi în domeniul managementului cultural pentru conducerea Institutului Cultural Român (ICR), pornind de la premisa că diplomaţia culturală este una dintre cele mai eficiente căi de a promova imaginea ţării noastre în lume şi de a susţine comunităţile româneşti din Diaspora şi, implicit, interesele sale de politică externă. USR o propune pe Roxana Dumitrache pentru funcţia de preşedintă a ICR, iar pe Radu Vancu pentru un post în comitetul de conducere al Institutului.

Potrivit USR, Roxana Dumitrache este, în prezent, coordonatoare de programe, expertă în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale a Institutului Cultural Român, după ce în perioada septembrie 2021 – iulie 2022 a ocupat funcţia de director interimar, coordonator de misiune al Institutului Cultural Român de la Londra, unde a elaborat şi coordonat implementarea strategiei culturale a ICR Londra, iniţiind şi consolidând parteneriate instituţionale, scrie News.ro.

Roxana Dumitrache este doctor în Ştiinţe politice şi absolventă a unui master în Studii europene la London School of Economics and Political Science, Londra. Este publicistă şi autoare, câştigătoare a premiului Polirom pentru debut în 2019, mai arată USR.



Potrivit USR, Radu Vancu este profesor la Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, redactor-şef al revistei Transilvania şi al editurii ASTRA Museum din Sibiu, doctor în Filologie. De-a lungul anilor, Radu Vancu a fost preşedinte PEN România (2019 - 2023), director al Festivalului Internaţional de Poezie de la Sibiu Poets in Transylvania (2012 - prezent), membru în Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (2020 - prezent), Membru în Consiliul Director al Grupului pentru Dialog Social (2019 - prezent). Are peste 20 de cărţi publicate (poezie, roman, jurnal, eseu, cărţi pentru copii, publicistică socială, critică şi istorie literară), pentru care a primit premii naţionale şi internaţionale.

„Institutul Cultural Român are un rol esenţial în promovarea culturii şi imaginii României în lume. De aceea, este vital ca la conducerea sa să fie numiţi oameni competenţi, cu experienţă profesională solidă, viziune strategică şi o înţelegere profundă a valorilor culturale româneşti. Performanţa unei astfel de instituţii depinde în mare măsură de calitatea managementului său, iar criteriul competenţei trebuie să primeze în faţa oricăror considerente politice sau de altă natură şi asta este exact ce face USR: pune oameni competenţi în funcţii importante, doar aşa ICR îşi poate îndeplini misiunea de a reprezenta cu demnitate şi eficienţă cultura română pe plan internaţional”, a declarat Sorin Şipoş, liderul grupului USR din Senat.

