Rudele bogate salvează politicienii „săraci”. De la mătuşa Tamara, la mamele lui Oprişan sau Cherecheş

Cel mai recent caz semnalat de Agenţia Naţională de Integritate, care susţine că primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş nu poate justifica peste 2,7 milioane de lei compeltează tabloul baronilor care îşi justifică averile prin împrumuturi sau bunuri primite de la rude.

Cătălin Cherecheş spune că mama sa i-a donat 1,5 milioane de euro bani care ar fi provenit din vânzarea unui imobil. „Pe parcursul a un an, un an şi ceva, mama mea mi-a acordat împrumuturi până la incidenţa sumei de 1,5 milioane de euro. În 2009, în baza unui contract notarial, respectiv a unui act notarial de donaţie, aceşti bani, 1,5 milioane de euro proveniți dintr-o vânzare a unui imobil, au fost certificați ca fiind donație”, a spus Cătălin Cherecheș. La momentul respectiv, Viorica Cherecheş spunea că i-a dat fiului bani să aibă de cheltuit în campania electorală a PSD.

Cine este mama lui Cătălin Cherecheş

sursa: facebook.com Viorica Cherecheş, mama primarului din Baia Mare

Mama primarului din Baia Mare este Viorica Cherecheş, deputat în Parlamentul României din anul 2016 din partea PNL. De asemenea, aceasta este medic la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din Baia Mare. Conform declaraţiei de avere, a câştigat anul trecut 53 000 de euro din indemnizaţia de parlamentar şi salariul de medic, la care se adaugă alţi 50 000 de euro, bani obţinuţi din chirii. În declaraţia de avere se regăseşte şi un împrumut acordat în nume personal, în valoare de 300 000 de euro, însă beneficiarul împrumutului este ascuns.

sursa: cdep.ro Captură delcaraţia de avere

Oprişan se plimbă cu maşina mamei

În urmă cu doar câteva luni, un alt lider politic important, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan se folosea tot de mamă pentru a-şi justifica averea. Surprins la volanul unei maşini în valoare de peste 100 000 de euro, Oprişan declara că maşina aparţine mamei sale care îi împrumută autoturismul din când în când.

„Mașina a fost cumpărată de mama mea, ea este proprietarul. Mie mi-o mai dă din când în când s-o conduc câte cinci minute. Dacă sunteți interesați de mai multe detalii întrebați-o pe ea. Mama mea nu este funcționar public ci persoană privată și nu văd care este problema“, a declarat Marian Oprișan pentru Ziarul de Vrancea, adăugând că și alte mașini la volanul cărora a fost surprins sunt tot ale mamei sale.

sursa: facebook.com Marian Oprişan alături de mama sa

De unde are însă Lucia Gherarde, mama baronului PSD, bani pentru fiul său? Aceeaşi publicaţie îl citează pe Marian Oprişan cu o declaraţie din urmă cu câţiva ani în care susţinea că mama sa are banii primiţi de la el.

„Acum 15 ani nu puteam dar vreau să vă spun un lucru… Eu nu am venit de pe stradă în administraţie… Când am intrat în administraţie în 2005 făcusem deja prima societate pe acţiuni cu capital privat din România. Când am plecat din ea aveam deja 1,5 milioane de mărci banii mei. Bani pe care, e adevărat, i-am dat mamei mele…“ (preluare vranceamedia.ro)

Mătuşi celebre ale politicienilor

Cu dare de mână sunt însă şi mătuşile lui Codrin Ştefănescu. Au ajuns celebre după ce fostul lider PSD, Liviu Dragnea a declarat că în urma măsurilor luate de guvernul PSD, românii o duc mult mai bine. Astfel, dădea exemplul unor mătuşi ale lui Codrin Ştefănescu care-şi permit să meargă frecvent la restaurant în ultimele luni.

„Vorbeam cu Codrin Ştefănescu aseară, când ne întorceam de la Giurgiu, şi spunea că are nişte mătuşi, doamne foarte educate, pregătite, foarte finuţe şi rasate care ani de zile nu ieşeau la restaurant şi de câteva luni de zile merg frecvent la restaurant împreună. Mănâncă ce mănâncă, beau un suc, beau o cafea. Şi au spus: «Acum începem să ne permitem, nu ne mai este frică de ziua de mâine, nu mai eşti obligată să alegi între medicamente şi mâncare, între mâncare şi facturi»”, spunea la momentul respectiv Liviu Dragnea.

Cea mai celebră mătuşă din politica românească rămâne însă mătuşa Tamara. Este vorba de Tamara Cernasov, matuşa care i-a lasat moştenire peste un milion de euro lui Adrian Nastase şi soţiei acestuia. Deşi putred de bogată, matuşa Tamara trăia aproape în sărăcie, într-o garsonieră modestă. Cu toate astea, în 1999, la peste 90 de ani, mătuşa cumpăra terenuri în zona rezidenţială Băneasa-Voluntari, arătând o intuiţie mai bună ca un expert imobiliar.