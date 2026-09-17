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Exclusiv S-a întâlnit George Simion cu Nicușor Dan înainte de votul pentru Guvernul Veștea? „El spune că nu ne-am întâlnit. Aveți încredere”

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george simion nicusor dan consultari cotroceni
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Liderul AUR George Simion a fost întrebat, joi seară, la Digi24, în repetate rânduri, dacă s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan înaintea votului din iunie pentru învestirea Guvernului Adrian Veștea, conform informațiilor apărute în presă, negate de șeful statului. „Nicușor Dan spune că nu ne-am întâlnit, deci nu ne-am întâlnit”, a răspuns deputatul AUR.

„Nicușor Dan spune că nu ne-am întâlnit, deci nu ne-am întâlnit. 

Trebuie să aveți încredere în președintele pe care l-ați ales și care coabitează de minune cu PSD și care ne aduce PSD-ul la guvernare. 

Păi, conform domnului Nicușor Dan, în campanie, eu scoteam România din UE și din NATO. După aia, după campanie, și-a dat seama că nu o scoteam. Înțelegeți care e problema? Și dublul standard care există? Ar trebui să ne înțelegem mai des și de asta apreciez foarte mult acest telefon și că am avut ocazia să dialogăm”, a răspuns George Simion la întrebările insistente ale jurnaliștilor Digi24 dacă s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan înaintea votului pentru învestirea Guvernului Adrian Veștea.

Președintele AUR nu a oferit, joi, un răspuns clar atunci când a fost întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac, înaintea votului pentru învestirea Guvernului Adrian Veștea, răspunzând „Următoarea întrebare, vă rog”, o replică care amintește de celebra formulă „Altă întrebare” folosită de Florin Iordache în 2017, în timpul controverselor privind OUG 13. 

Jurnaliștii l-au întrebat pe Simion dacă, în cadrul consultărilor, au fost discuții despre o așa-numită „metodă suedeză”, prin care un partid poate susține din Parlament un Guvern fără să facă parte oficial din Executiv, dar să obțină susținerea unor măsuri.

„Mă scuzați, dar nu știu despre ce metodă vorbiți”, a răspuns Simion. 

Întrebările au venit în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind o presupusă întâlnire informală între liderul AUR și Nicușor Dan la Vila Lac. Potrivit unei informații publicate de HotNews, întâlnirea ar fi avut loc înaintea votului pentru învestirea Guvernului Veștea, iar Simion i-ar fi prezentat președintelui o formulă prin care AUR să susțină Guvernul fără a primi ministere, dar cu posibilitatea de a participa la deciziile importante ale Executivului. Informația este atribuită unor surse parlamentare.

Editor : Alexandru Costea

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