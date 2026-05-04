Moțiunea de cenzură depusă de PSD-AUR se joacă la diferență de doar câteva voturi. PNL încearcă să convingă tot mai mulți parlamentari din Opoziție să nu mai susțină demersul, iar deja primii răzgândiți au apărut. Între timp, PSD a pierdut oameni după ce a bătut palma cu AUR, dar a adus alții în loc, din rândurile Opoziției.

Semnatarii moțiunii se retrag

Răzgândirea foștilor aleși POT

Moțiunea de cenzură a adunat 254 de semnături, însă pentru a trece este nevoie să fie votată de cel puțin 233 de parlamentari. Deja mai mulți semnatari au anunțat că nu mai susțin demersul, iar primii au fost parlamentarii aleși pe listele POT, dar care s-au rupt de formațiune și au pus bazele partidului UNIT. Aceștia au transmis că, deși au semnat moțiunea, nu o vor vota pentru că nu vine și cu soluții la criza politică.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții!”, a scris deputatul Andrei Csillag, plecat din POT, pe Facebook. Pe lângă acesta, încă cinci aleși ai noului partid spun că nu vor mai susține moțiunea.

Anunțul vine în contextul în care reprezentanții PNL au spus că vor avea discuții cu fiecare parlamentar în parte. Discuții care au fost purtate inclusiv de către premierul Ilie Bolojan.

Un deputat PACE se retrage și el

Din tabăra celor care susțin moțiunea s-a retras și senatorul PACE Liviu Fodoca.

„Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România”, a scris Fodoca, duminică seară, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a atras criticile PSD, la scurt timp. „După ce a semnat moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, senatorul Liviu Fodoca s-a răzgândit. Astăzi susține exact măsurile care au adus România într-o situație dificilă, resimțită zilnic de fiecare român. Pentru că realitatea nu s-a schimbat peste noapte”, a scris PSD Sălaj, circumscripție unde a fost ales senatorul Fodoca, pe pagina de Facebook.

PSD și AUR nu au majoritate, le trebuie și alte voturi

PSD nu se poate baza doar pe AUR. La Camera Deputaților, cele două partide adună 156 de aleși, în timp ce la Senat încă 64. În total, ar avea 220 de voturi, iar ca moțiunea de cenzură să treacă este nevoie de cel puțin 233.

Cu alte cuvinte, un rol important va juca fiecare parlamentar din Opoziție și nu numai.

Grupul minorităților, împărțit în privința votului

Și grupul minorităților naționale, care are în total 17 voturi, va cântări la debarcarea sau păstrarea cabinetului Bolojan. Conducerea minorităților din Parlament nu a impus o direcție privind moțiunea de cenzură și votul va fi „la liber”, au declarat surse politice pentru Digi24.ro.

Decizia vine în contextul în care părerile în interiorul grupului sunt împărțite: unii îl susțin pe Ilie Bolojan, alții nu.

Primele plecări din PSD

Dincolo de semnatarii care nu vor mai susține moțiunea, PSD nu se mai poate baza nici pe toate voturile de care dispunea inițial, după ce unii parlamentari au ieșit din partid. Prima plecare a venit din partea senatoarei Victoria Stoiciu care nu a fost de acord cu înțelegerea dintre social-democrați și AUR.

După aceasta, și deputatul PSD Alexandrin Moiseev a demisionat din partid și a trecut la grupul parlamentar al PNL. El a anunțat conducerea Camerei Deputaților, luni, că a demisionat din grupul social-democraților începând cu 29 aprilie și se va alătura liberalilor.

Social-democrații iau oamenii Opoziției

Pentru a înlocui oamenii plecați din partid, PSD a început discuții cu aleși din Opoziție. Astfel, social-democrații au cooptat-o pe Plopeanu Rodica, deputat neafiliat, aleasă pe listele S.O.S România, care a informat Biroul Permanent al Camerei Deputaților, luni, că se înscrie în grupul PSD.

Editor : A.G.