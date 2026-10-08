Ponta îi cere lui Bolojan să voteze Guvernul Niculescu. „Să fii aliat cu niște nebuni scandalagii înseamnă să duci o viață obositoare”

Fostul premier, Victor Ponta, i-a transmis lui Ilie Bolojan, pe rețelele sociale, că PNL ar trebui să voteze viitorul Guvern care-l va avea pe Luca Niculescu drept șef al Executivului. Deputatul susține că actuala situație îi poate aduce liderului național liberalilor o „ieșire diplomatică”.

Victor Ponta a scris pe rețelee sociale: „Pentru mine, acum este foarte clar și logic faptul că Ilie Bolojan înțelege situația - si ca asteapta de la Luca Niculescu o “iesire diplomatica” :

1. Dacă nu trece nici Guvernul „Luca Niculescu” din cauza PNL, iar el rămâne blocat, fără puteri, la Palatul Victoria, situația țării va fi catastrofală. El va fi identificat drept principalul vinovat și responsabil, cel care „se ține de scaun” în timp ce totul în jur se prăbușește. Sunt convins că Ilie Bolojan NU își dorește acest lucru.

2. Când la Ministerul de Finanțe rămâne Alexandru Nazare — adică ministrul din guvernul tău —, iar premier este Luca Niculescu, este absolut neserios să afirmi că „pesediștii vor distruge bugetul pentru baronii și primarii lor”. Ilie Bolojan știe la fel de bine ca mine că niciun leu nu iese din Guvernul României fără semnăturile ministrului de Finanțe și ale premierului. Trebuie să ai nesimțirea useriștilor și a murarilor ca să ai premier și ministru de Finanțe de-ai tăi și să urli că „fură pesediștii banii”. Mesajul de azi al lui Ilie Bolojan contrazice tocmai această lozincă cretină a USR.

3. Guvernul „Bolojan” a fost demis de Parlament dintr-o singură cauză: aroganța, agresivitatea și ticăloșia miniștrilor USR, care au reușit să coalizeze toate celelalte forțe împotriva sa! Deși nu recunosc public, Ilie Bolojan și peneliștii știu acest adevăr brutal! Iar experiența cu Guvernul „Mureșan”, care a luat și mai puține voturi decât Guvernul „Veștea”, este ultima demonstrație în acest sens. Chiar dacă au nevoie de mașinăria de propagandă a USR, Bolojan și PNL sunt conștienți că nu vor mai putea participa niciodată la guvernarea țării cât timp nu se delimitează, în momente importante, de fanatismul distructiv al USR. Votul pentru Guvernul „Luca Niculescu” este un astfel de moment.

4. Sigur că isteria agresivă și jelaniile lui Fritz, Țoiu, Buzăianu & Co., care se văd rămași fără funcții, birouri, secretare, șoferi, SPP, consilieri și deplasări în străinătate pe bani publici, i-au blocat până acum pe Ilie Bolojan și pe cei din PNL și, implicit, au blocat toată țara. Dar să fii aliat cu niște nebuni scandalagii, care te țin numai în conflicte cu toată lumea, înseamnă să duci o viață obositoare. Și cred că Ilie Bolojan și cei din PNL sunt cam sătui și caută o „ieșire” onorabilă. Sper ca Luca Niculescu să le ofere, diplomatic, această soluție”, a mai adăugat acesta.

Editor : A.R.