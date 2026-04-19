„Să-i dați lui Bolojan cadou”. George Simion s-a întâlnit cu oamenii într-o piață din Timișoara. Ce le-a spus

George Simion. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Simion, la același hotel din Timișoara unde avea loc reuniunea PSD Întâlnirea de la Biblioteca Națională cu Călin Georgescu PSD vrea să-l forțeze pe premierul Ilie Bolojan să demisioneze

Liderul AUR, George Simion, a publicat pe rețelele sociale un videoclip filmat în piața Ocico din Timișoara. În imagini, acesta este surprins în timp ce stă de vorbă cu trecătorii și face fotografii, iar unii dintre ei își exprimă nemulțumirile față de actuala coaliție de guvernare. Apariția are loc în contextul în care, sâmbătă, 18 aprilie, George Simion s-a aflat în același hotel din Timișoara unde a fost organizată și ultima întâlnire a social-democraților, înaintea ședinței decisive privind viitorul coaliției, programate luni.

În videoclipul publicat pe Facebook de George Simion, acesta apare plimbându-se printre tarabele din piață, schimbând câteva replici cu oamenii. Unii dintre cei prezenți își exprimă nemulțumirile față de actuala coaliție de guvernare.

Simion, la același hotel din Timișoara unde avea loc reuniunea PSD

Sâmbătă, 18 aprilie, George Simion și-a făcut apariția la același hotel din Timișoara unde a avut loc ultima întâlnire regională a PSD înaintea deciziei privind susținerea prim-ministrului Ilie Bolojan, care va fi luată luni în urma unei consultări în interiorul partidului.

Întrebat dacă participă la ședința PSD, liderul AUR a negat și a explicat motivul vizitei.

„E o ocazie mult mai fericită, mai frumoasă: o să fiu naș la un botez. Și de asta am venit. Era planificat de vreo 2 luni”, a declarat, sâmbătă, liderul AUR.

Ulterior, acesta a publicat și o fotografie pe pagina sa de Facebook.

Întâlnirea de la Biblioteca Națională cu Călin Georgescu

Vineri, 17 aprilie, liderul AUR, George Simion, și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-au întâlnit la Biblioteca Națională, în București. Discuțiile dintre cei doi au durat aproximativ o oră, asta după ce Călin Georgescu a vorbit despre un guvern de reconciliere națională: PSD, PNL, AUR.

În acest context și fondatorul AUR, Marius Lulea, a transmis vineri dimineață, pe Facebook, că o condiție pentru ca PSD să primească sprijinul AUR în această perioadă ar trebui să fie desemnarea lui Călin Georgescu premier.

simion georgescu
Foto: telespectator Digi24

Întrebat la Timișoara ce a discutat la Biblioteca Națională cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, liderul AUR a răspuns: „O să vedeți săptămâna viitoare”.

PSD vrea să-l forțeze pe premierul Ilie Bolojan să demisioneze

Conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării. Social-democrații mizează pe forțarea premierului Ilie Bolojan să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic.

Ilie Bolojan ar avea la dispoziție 3 zile pentru a-și pune demisia pe masă, în caz contrar, miniștrii PSD s-ar putea retrage din Guvern.

Aproximativ 5.000 de membri ai PSD, printre care parlamentari, șefi ai filialelor din țară și aleși locali, vor vota, luni, 20 aprilie, printr-un referendum, dacă partidul rămâne sau nu la guvernare. O singură întrebare le va fi adresată social-democraților, iar potrivit surselor Digi24.ro cel mai probabil va fi legată de retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.

„Sunteți de acord ca PSD să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”, este una dintre variantele luate în calcul.

Ședința va avea loc luni, 20 aprilie, și va începe la ora 17:00.

Editor : A.P.

