„Să nu blocheze România să aibă președintele pe care îl merită”. Presiuni asupra afaceristului care l-a denunțat pe Călin Georgescu

Călin Georgescu este catalogat de procurorii DIICOT drept „liderul” grupului care l-ar fi înșelat pe afaceristul buzoian Răzvan Leu cu 1,1 milioane de euro. Din dosarul DIICOT reiese cum a ajuns afaceristul să îl cunoască pe Călin Georgescu, dar și modul în care Leu era presat să nu depună plângere penală în momentul în care a considerat că a fost înșelat. În plus, Călin Georgescu monitoriza activitatea DIICOT în acest dosar, deși, în singura reacție publică, fosta lui echipă de campanie transmitea că nu știe nimic despre acuzații.

În prezent, Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Georgescu și Rusen urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Alte detalii din dosarul DIICOT:

Cum a ajuns Călin Georgescu să îl cunoască pe afaceristul buzoian

Din informațiile obținute de Digi24.ro, afaceristul buzoian Răzvan Leu l-a cunoscut în anul 2019 pe Călin Georgescu, care încă de atunci i-ar fi transmis că se va muta în România pentru a candida la alegerile prezidențiale.

Întâlnirea dintre cei doi a fost facilitată de o cunoștință comună, Ion Negoescu, fost ofițer al serviciului secret al MAI („Doi și-un sfert”), devenit ulterior preot în Argeș.

Două-trei săptămâni mai târziu, la o altă întâlnire, Călin Georgescu i-ar fi expus planurile politice lui Răzvan Leu, iar acesta din urmă a început să capete încredere în Georgescu.

Au mai urmat întâlniri între cei doi, în județul Argeș, în cadrul cărora Georgescu i-ar fi cerut bani lui Leu pentru un proiect care urma să fie dezvoltat prin intermediul Asociației Pământul Strămoșesc.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24.ro, Călin Georgescu și Răzvan Leu au fost împreună în Serbia, să se întâlnească cu afaceriști români care ar dori să îl susțină în campania electorală din 2024.

Informații despre o întâlnire între Sebastian Ghiță și Călin Georgescu au ieșit la începutul acestui an, atunci când fugarul Sebastian Ghiță a recunoscut într-o înregistrare că, în cursul anului 2021, s-a întâlnit cu Georgescu.

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Ce s-a întâmplat cu milionul lui Leu

Ulterior, după acest episod, au mai existat întâlniri între Călin Georgescu și Răzvan Leu, în cadrul cărora a fost prezentat și Ionel Rusen. Așa s-a ajuns la discuția despre o posibilă linie de credit pe care Leu ar fi putut s-o obțină prin intermediul lui Georgescu și Rusen.

Inițial, a fost vorba de 6 milioane de euro care urmau să ajungă într-un „business” cu metale prețioase în Dubai și în campania electorală a lui Călin Georgescu. Pentru a obține creditul, Răzvan Leu trebuia să depună 1,1 milioane de euro drept garanție.

Reamintim că suma de un milion de euro trebuia ar fi fost depusă drept garanție și 100.000 de euro ar fi urmat să ajungă în campania electorală lui Călin Georgescu, după cum a explicat DIICOT oficial.

Pe 28 decembrie 2021, a fost făcută plata din contul firmei lui Răzvan Leu către un cont bancar elvețian indicat de Ionel Rusen. Procurorii au descoperit că banii au fost plătiți într-un cont care aparține unei entități financiare controversate.

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Din acest cont, ulterior, au fost făcute plăți către soția lui Ionel Rusen, dar și către Massimiliano Arena, un bancher italian controversat la rândul lui, care se prezenta drept șeful băncii de la care Leu urma să obțină creditul.

Însă, după ce Răzvan Leu a făcut plata de 1,1 milioane de euro, creditul de 6 milioane de euro nu a mai fost obținut. Între timp, Rusen i-ar fi promis lui Leu că linia de credit se poate majora până la 15-20 de milioane de euro.

Din schimburile de mesaje obținute și de Digi24.ro reiese că Georgescu l-a mințit luni de zile pe afacerist că îi va da banii înapoi, în timp ce alte persoane implicate în schemă recunoșteau că „povestea este cu final tragic” pentru afaceristul în cauză.

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Diverse persoane îi cereau lui Leu să nu blocheze „România să aibă președintele pe care îl merită”

Din dosarul DIICOT reies mai multe persoane apropiate de anturajul lui Călin Georgescu, necunoscute în spațiul public, pe care fostul candidat la prezidențiale le-ar fi folosit în discuțiile cu Răzvan Leu când venea vorba de a-i da banii înapoi.

Pe fiecare persoană, Călin Georgescu i-ar fi prezentat-o lui Răzvan Leu în ideea în care îl va ajuta să primească înapoi cei 1,1 milioane de euro, pe care le-a plătit drept garanție.

Două dintre aceste persoane sunt Riana Popescu și Vasile Croitoriu, pe care Călin Georgescu i le-ar fi prezentat lui Răzvan Leu în anul 2023, potrivit surselor implicate în anchetă.

Despre Riana Popescu, i s-a transmis lui Leu că se ocupa de imaginea lui Georgescu, în timp ce Vasile Croitoru a fost prezentat drept un afacerist potent financiar disponibil să îl sprijine pe Georgescu în „demersul pentru salvarea României”.

La această discuție, potrivit informațiilor Digi24.ro, i s-a transmis lui Răzvan Leu să nu depună plângere penală împotriva lui Călin Georgescu pentru a nu „bloca România să aibă președintele pe care îl merită”.

O altă persoană prezentată de Călin Georgescu lui Răzvan Leu ar fi un anume Sami Petroi, dar și Ilie Cristinel Gâju. Amândoi ar fi fost dispuși să plătească datoria lui Georgescu către Leu, în așa fel încât situația să nu ajungă pe masa procurorilor.

Din datele Digi24.ro , Gâju și un alt domn, „Aurel”, l-au contactat pe Leu, s-au prezentat drept inspectori de investigații, au afirmat că vin din partea lui Călin Georgescu și că vor să încheie un contract de garanție în care să menționeze că, dacă Leu nu își va primi banii în 6 luni, acesta va primi un teren în Otopeni cu o valoare mai mare decât 1,1 milioane de euro. Nici acest lucru nu s-a concretizat.

Din informațiile obținute de Digi24.ro, Călin Georgescu a fost cel care i-ar fi propus lui Răzvan Leu ideea obținerii unei linii de credit și cel care a facilitat legăturile cu Ionel Rusen.

Rolul lui Ionel Rusen, potrivit surselor citate, ar fi fost acela de a se prezenta drept directorul băncii din Marea Britanie care urma să acorde creditul (banca fiind condusă în realitate de Massimiliano Arena) și de a-i transmite constant lui Leu informații false despre procesul de obținere a banilor.

E important de menționat în acest context că Ionel Rusen i l-a prezentat lui Răzvan Leu pe Douglas Anderson, un american despre care Digi24.ro a scris pe larg aici și aici , pe care Rusen îl cataloga drept „omul meu”.

În același timp, Răzvan Leu comunica constant cu Călin Georgescu (după cum reiese și de aici).

Un alt episod relevant este cel din octombrie 2023, când Călin Georgescu a primit datele contului bancar de la Răzvan Leu, iar ulterior i-a transmis „revin în scurt timp”. A revenit în scurt timp cu mesajul „gata” și cu un document care atesta că a primit bani.

Însă banii au fost trimiși din contul socrului lui Călin Georgescu și, în loc să fie 1,1 milioane de euro, au fost 118.000 lei despre care Georgescu i-a spus lui Leu că reprezintă „un ajutor pe care îl oferă”.

Călin Georgescu monitoriza stadiul anchetei

Primele informații despre existența plângerii penale a lui Răzvan Leu împotriva lui Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost publicate de Digi24.ro pe 4 decembrie 2024. Plângerea data, însă, de la începutul anului 2024.

În perioada imediat următoare, Digi24.ro a cerut constant de la DIICOT să menționeze dacă a deschis un dosar penal în acest caz.

Un răspuns concret a venit pe 1 septembrie 2025, când parchetul a transmis că a deschis un dosar penal in rem în care cerceta infracțiuni de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat.

Dosarul s-a concretizat pe 21 septembrie 2026, când au avut loc percheziții la domiciliul lui Călin Georgescu și al lui Ionel Rusen. Cei doi au fost și reținuți de DIICOT.

În toată această perioadă, a existat o singură reacție pe tema dosarului. În decembrie 2024, echipa de campanie a lui Călin Georgescu susținea, într-un răspuns pentru Digi24.ro, că nu știe nimic despre acuzațiile aduse.

Din dosarul DIICOT reiese, însă, că Ionel Rusen și Călin Georgescu monitorizau modul în care acest dosar era anchetat. Aceștia au vorbit despre modul în care DIICOT avansează cercetările în mai 2025:

„Călin Georgescu: În rest... Apropo! În rest... Am impresia că totul e aplatizat, așa. Nu se mai atacă pe niciun front. Inclusiv chestia aia..

Ionel Rusen: Nu știu. Nu m-au…nu mai..

Călin Georgescu: Da. Păi, d-aia spun. E în adormire, așa…

Ionel Rusen: Aia de acolo oricum trebuie, că ei trebuie să facă comisie rogatorie cu Anglia, Anglia nu poate că e în extra UE. E foarte complicată aia.

(...)

Ionel Rusen: Și tu să… Sunt toate dovezile pe care le au acolo, că n-au…Acolo se vede

Călin Georgescu: Da, știu, că am primit feedback.

Ionel Rusen: Da?

Călin Georgescu: Adică nu…Nu au nicio probă. Nu…

Ionel Rusen: Păi, nu au. Asta e bine. Măcar partea aia să se închidă, că celelalte…că și alea n-au nicio probă, celelalte trei dosare care…

Călin Georgescu: Alea sunt și mai ridicole”

Editor : M.G.