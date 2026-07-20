„Să-și facă partid” versus „Își aruncă la gunoi propria istorie”. Războiul dintre taberele din PNL ia amploare

Numărul declarațiilor belicoase din interiorul PNL ia amploare după ce tabăra Veștea a anunțat crearea unui grup conservator în interiorul formațiunii Brătienilor. Thuma îl acuză pe Motreanu că reduce la zero democrația din interiorul partidului, iar fostul ministru, Raluca Turcan îi îndeamnă pe „puciști” să-și facă propriul partid.

Raluca Turcan a scris pe rețelele sociale: „Așa-zisa „platformă conservatoare” din PNL pare construită în birou la Sorin Grindeanu:

1. Cel mai probabil, această inițiativă face parte din planul anunțat de Sorin Grindeanu de a-și asigura o majoritate parlamentară pentru viitoarele sale proiecte politice sau pentru cine știe ce altă construcție de culise.

2. PNL nu are nevoie de o nouă „platformă conservatoare”. PNL are deja un program politic care îi definește clar identitatea, valorile și direcția. Problema nu este lipsa unei doctrine, ci lipsa de consecvență a unor oameni care au ales să o abandoneze.

3. Conservatorismul nu poate fi folosit drept paravan pentru compromisuri politice. Nu poate justifica apropierea de PSD, dependența de PSD, împărțirea funcțiilor cu PSD, sinecurile, mufarea la bani publici sau participarea la grupări care au transformat statul într-o sursă de privilegii.

Dacă cei care cochetează cu un nou partid cred cu adevărat în proiectul lor, atunci să lase justificările de circumstanță. Să aibă curajul propriilor convingeri.

Să-și facă partid. Să meargă în fața românilor. Să ceară votul oamenilor spunându-le ca esența liberalismului înseamnă sa execute comenzile PSD. Atunci vom vedea dacă există susținere populară pentru politica trădării!”

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„Este liberal, dar criticii sunt eliminați”

La rândul său, Hubert Thuma, din tabăra Veștea a scris un mesaj plin de ironii la adresa conducerii actuale a PNL:

„Am citit postarea lui Dan Motreanu despre platforma liberal-conservatoare și, sincer, nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd atâta democrație explicată de cineva care pare deranjat că mai există și alte păreri.

Dan ne explică doct că platforma liberal-conservatoare ar fi inutilă, pentru că partidul are deja această doctrină. Sigur că o are. O păstrează impecabil, neatinsă de practică, undeva într-un sertar. PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Și pliantele de partid, ca și meniurile, promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează.

În partidul real, liberalismul se vede astăzi cam așa: partidul este condus prin excluderi, numiri, dizolvări, amenințări, decizii luate înaintea ședințelor și voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja.

Dar, liniște: avem documentul „Modernizare cu Rădăcini”. După ce au început să smulgă din rădăcini organizații întregi, au trecut la modernizarea partidului prin numiri de la centru ale unor interimari și eliminarea alegerilor de jos în sus.

Dan ne mai spune că în PNL au existat dezbateri „reale și îndelungate”. Așa este. Conducerea vorbește îndelung, iar ceilalți au dreptul democratic să fie de acord.

Tot el ne vorbește și despre respectarea deciziilor statutare. Este o observație curajoasă, mai ales într-o perioadă în care instanțele au fost nevoite să le amintească unor lideri PNL că statutul partidului nu este un document pe care îl citești doar când îți convine.

Dar partea cu adevărat spectaculoasă este lecția de consecvență politică.

Motreanu, unul dintre marii specialiști ai partidului în a fi mereu suficient de aproape de putere cât să o susțină și suficient de departe cât să nu răspundă pentru ea, îi acuză pe alții că își schimbă pozițiile. În politica românească, Dan nu a fost niciodată radical. A fost doar foarte flexibil, ceea ce este minunat pentru yoga, dar mai puțin impresionant când dai lecții despre coloană vertebrală.

Comparația lui Dan cu „amenajarea unui lac în Marea Neagră” este, totuși, foarte bună. Numai că platforma liberal-conservatoare nu încearcă să pună un lac în mare. Încearcă să afle cine a golit marea și de ce Dan Motreanu stă pe mal cu o găleată goală, explicându-ne că apa există în documentul programatic.

Cât despre „guvernarea secvențială”, trebuie să recunosc: este o contribuție importantă a lui Motreanu la teoria politică. Românii nu mai primesc o guvernare, ci un serial politic pe sezoane: într-un episod sunt liberali, în următorul social-democrați, iar la final nimeni nu mai știe cine a crescut taxele, cine a tăiat investițiile și cine era, de fapt, la putere.

În rest, totul este minunat.

Partidul Naţional Liberal este democratic, dar șefii din teritoriu se numesc de la București.

Este liberal, dar criticii sunt eliminați.

Este conservator, dar își aruncă la gunoi propria istorie.

Este deschis dialogului, dar numai după ce toată lumea a votat ce trebuia.

Dacă ar fi să rezum postarea lui Dan Motreanu într-o singură frază, ar suna cam așa: În PNL există libertate de exprimare; libertatea de după exprimare nu este garantată”.

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Editor : A.R.