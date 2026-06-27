„Să-ți fie rușine, Ilie! Ai trădat președintele României”. Șeful CJ Cluj (PNL), atac dur la adresa lui Bolojan

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat, sâmbătă, un val de atacuri la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Liberalul îl acuză de trădare și de blocaj în formarea Guvernului. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta critică și deciziile din interiorul PNL privind excluderea liberalilor care au susținut și votat Cabinetul Veștea. „Tu, Mesia salvatorul vei avea procente atât de mari încât vei face minuni închipuite…”, a mai transmis Alin Tișe.

Într-un „manifest” postat pe pagina sa de Facebook, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, îl critică pe Ilie Bolojan pentru schimbarea de poziție privind susținerea Guvernului Tomac.

„Ai trădat președintele României și ai sacrificat interesul țării. Ai promis că PNL va susține guvernul propus de domnul Tomac, apoi ai întors decizia, sperând că vei rămâne prim-ministru. După aceea ai încercat să întorci partidul împotriva președintelui țării, pretinzând că vrea să îți ia partidul, ca și cum partidul ar fi proprietatea ta, nu a miilor de liberali care au muncit și au adus voturi pentru ca tu să ajungi în fruntea Guvernului”, a transmis acesta.

Totodată, el i-a reproșat premierului interimar că ține România blocată doar pentru a-și păstra funcția și l-a acuzat că a marginalizat membri PNL, prin promovarea unor „oameni fără susținere electorală și fără rezultate”.

„Acesta nu este un comportament liberal. Este comportamentul unui lider care confundă autoritatea cu controlul și loialitatea cu obediența. Oprește-te! Mulți dintre cei pe care îi dai afară din partid sunt liberali autentici. Nu au făcut înțelegeri pe sub masă și nici nu au umblat prin ministere pentru a obține favoruri politice. Unii dintre ei au câștigat mai multe voturi pentru PNL decât ai câștigat tu și cei din jurul tău”, a mai scris Alin Tișe pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În același mesaj, șeful CJ Cluj afirmă că Ilie Bolojan ar fi refuzat timp de un an să susțină finanțarea Spitalului Regional de Urgență pentru Copii din Cluj, despre care spune că este unul dintre cele mai avansate proiecte medicale din România.

„Ai împins PNL în opoziție și continui să îl ții acolo, mizând pe iluzia că sondajele și atacurile zilnice la adresa puterii vor aduce partidului procente spectaculoase iluzorii în 2028. Iar tu, Mesia salvatorul vei avea procente atât de mari încât vei face minuni închipuite… Între timp, primarii, președinții de consilii județene și aleșii locali care au muncit pentru comunitățile lor sunt abandonați fără resursele necesare pentru a-și finaliza proiectele. Ai uitat că administrația locală reprezintă fundamentul oricărui partid puternic. Dacă distrugi astăzi administrațiile locale ale PNL, vei pierde inevitabil și alegerile de mâine”, a transmis liberalul.

Alin Tișe l-a mai acuzat pe Ilie Bolojan că a pus interesul personal înaintea interesului partidului și al României. „O faci și astăzi în loc să demisionezi și să lași locul altei persoane”, a spus președintele CJ Cluj.

„Îți transmit acest manifest cu speranța că vei avea curajul să te privești în oglindă și să vezi realitatea, nu imaginea construită de cei care îți spun doar ceea ce vrei să auzi. Apropos, cine plătește și din ce bani această imagine și cine plătește “haita de boți”, care se activează la orice poziție critică la adresa ta și ne înjură?! Ei nu au legitimitate electorală, nu au performanță politică și nu reprezintă viitorul PNL. Sunt acolo doar pentru că îți confirmă propriile convingeri. Puterea are un defect fatal: îi convinge pe unii că sunt mai mari decât timpul. Dar timpul îi așază pe toți la dimensiunea adevărului. La final, nu va conta câți oameni te-au aplaudat. Va conta câți au plătit prețul deciziilor tale”, se mai arată în „manifestul” lui Tişe.

Editor : A.P.