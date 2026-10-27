Sabotaj la CARFIL. AUR condamnă acțiunea Rusiei împotriva obiectivelor strategice şi cere răspunsuri din partea autorităţilor

AUR a reacţionat, marţi, după ce Serviciul Român de Informaţii a anunţat identificarea unei reţele de sabotaj coordonate din Federaţia Rusă, implicată, potrivit instituţiei, în incendiul produs la 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Braşov, arătând că condamnă ferm orice acţiune de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României. Potrivit AUR, asemenea operaţiuni reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale şi sunt inacceptabile.

„Serviciul Român de Informaţii a anunţat identificarea unei reţele de sabotaj coordonate din Federaţia Rusă, implicată, potrivit instituţiei, în incendiul produs la 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Braşov, în imediata apropiere a societăţii CARFIL SA, filială a ROMARM. AUR condamnă ferm orice acţiune de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României. Asemenea operaţiuni reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale şi sunt inacceptabile”, scrie AUR într-un comunicat oficial.

Totodată, AUR solicită preşedintelui Nicuşor Dan, CSAT şi Guvernului Niculescu să explice cum a fost posibil un asemenea incident, dacă au existat breşe de securitate şi ce măsuri au fost luate pentru prevenirea unor noi atacuri.

„Autorităţile responsabile trebuie să explice românilor cum a fost posibil un asemenea incident. Dacă a existat o breşă de securitate, trebuie să ştim cum s-a produs, cine avea responsabilitatea prevenirii acesteia şi ce măsuri au fost adoptate ulterior. Gravitatea situaţiei impune transparenţă şi claritate în comunicarea instituţiilor statului, nu răspunsuri evazive sau ascunderea eventualelor deficienţe”, consideră AUR.

Potrivit formaţiunii, preşedintele Nicuşor Dan, în calitate de preşedinte al CSAT, trebuie să clarifice dacă aceste ameninţări au fost analizate şi ce măsuri de protecţie au fost dispuse.

„Guvernul Niculescu trebuie să prezinte verificările efectuate după incendiul din 14 septembrie şi acţiunile întreprinse pentru securizarea obiectivelor strategice. Totodată, SRI, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne trebuie să clarifice, în limitele atribuţiilor legale, modul în care au fost evaluate riscurile şi coordonate măsurile de prevenţie”, mai arată AUR în comunicat.

AUR solicită o evaluare urgentă a securităţii obiectivelor industriale şi militare strategice

AUR solicită o evaluare urgentă a securităţii obiectivelor industriale şi militare strategice, verificarea măsurilor de pază şi control al accesului, consolidarea cooperării între instituţii şi prezentarea unui plan concret de prevenţie, cu termene şi responsabilităţi clare. Eventualele deficienţe trebuie identificate şi remediate, iar răspunderea stabilită acolo unde există dovezi.

„Românii au dreptul să ştie ce măsuri au fost luate înaintea incendiului, ce s-a schimbat după 14 septembrie şi cum sunt protejate în prezent obiectivele strategice ale ţării. Protejarea industriei naţionale de apărare este o responsabilitate fundamentală a statului, care trebuie demonstrată prin măsuri concrete, nu doar prin comunicate şi declaraţii”, subliniază AUR.

Autorităţile române au documentat activitatea infracţională a doi cetăţeni bieloruşi şi a unui cetăţean ucrainean, rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj, care sunt implicaţi într-un incendiu suspect care a cuprins sediile mai multor firme din judeţul Braşov, în apropierea CARFIL SA, filială a CN ROMARM, unde sunt fabricate şi drone militare. Doi dintre ei au fost arestaţi în Germania, în timp ce pregăteau fapte similare, al treilea fiind localizat în Polonia. Ei sunt cercetaţi pentru tentativă la acte de diversiune.

SRI a precizat că reţeaua din care fac parte cei trei străini cercetaţi de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune este coordonată de Rusia şi viza mai multe facilităţi militare şi industriale, în România şi regiune şi urmărea intimidarea, afectarea capacităţilor de apărare şi slăbirea contribuţiei statelor vizate la securitatea europeană şi regională.

Editor : Liviu Cojan