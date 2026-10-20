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Saga capetelor de porc continuă. Un al doilea incident tip Cosa Nostra la proprietățile cofondatorului AUR, Marius Lulea

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Pig's head
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce înseamnă lăsarea unui cap de porc în fața casei cuiva

Scandalul din conducerea AUR capătă din ce în ce mai multe nuanțe care amintesc de practicile infamelor grupări mafiote din Italia secolului trecut. Surse au declarat pentru digi24.ro că un al doilea cap de porc a fost găsit la o altă adresă legată direct de cofondatorul AUR, Marius Lulea. 

Relația dintre Marius Lulea și George Simion s-a deteriorat definitiv după ce fostul angajator al liderului AUR a fost dat afară din partid cu scandal. 

Ceea ce ar fi trebuit să fie o dezbatere pe idei s-a transformat într-o campanie de amenințare în stil mafiot. Surse au declarat pentru digi24.ro că la sediul uneia dintre firmele lui Marius Lulea a fost găsit încă un cap de porc. 

Aceleași surse au declarat pentru digi24.ro că din ce reiese de pe camerele de supraveghere, capul de porc a fost plasat concomitent cu primul, dar a fost descoperit doar când angajații au ajuns la birou. 

Informația privind prezența celui de-al doilea cap a fost publicată inițial de către Antena3 CNN. 

Aminitm, cofondatorul AUR Marius Lulea a depus o plângere la poliție duminică după ce, în fața porții a găsit un cap de porc și un mesaj de amenințare.

El a mai reclamat că anterior a mai găsit în apropierea locuinței un afiș amenințător. Marius Lulea se află într-un conflict deschis cu actuala conducere a AUR, fiind unul dintre principalii contestatari ai lui George Simion. 

La rândul său, purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avramescu, a cerut, luni, ca autorităţile să-şi facă treaba în cazul capului de porc găsit în dreptul porţii de acces în locuinţa cofondatorului AUR Marius Lulea.

El afirmă că cei responsabili trebuie să răspundă, dar a adăugat că nu înţelege ce implicare ar avea AUR sau preşedintele partidului în acest caz.

Ce înseamnă lăsarea unui cap de porc în fața casei cuiva

În contextul organizațiilor de tip mafiot, precum Cosa Nostra (mafia siciliană) sau 'Ndrangheta (mafia calabreză), utilizarea unui cap de porc reprezintă un mesaj codificat extrem de agresiv, simbolizând o amenințare directă cu moartea, un avertisment sever împotriva trădării (omertà) sau o tentativă de intimidare.

Acest obicei, deși celebru în cultura populară, are corespondențe reale și ritualuri specifice în lumea interlopă:

 Mesaj de intimidare și moarte: Lăsarea unui cap de animal (porc, cal, vacă) la poarta unei victime, în fața unei afaceri sau chiar la instituții publice este o practică istorică folosită pentru a transmite că persoana vizată „va sfârși la fel” dacă nu plătește taxa de protecție (pizzo) sau dacă colaborează cu autoritățile.

Asasinate și cruzime reală: Dincolo de simbolistica capului de porc, animalele în sine au fost folosite de mafii pentru a șterge urmele crimelor. Un caz real intens mediatizat a fost cel al lui Francesco Raccosta, un lider dintr-un clan rival al 'Ndrangheta, care în 2012 a fost bătut și aruncat de viu la porci pentru ca trupul său să nu mai fie găsit niciodată.

Preluarea metodei în România: Acest stil de intimidare a fost copiat și de clanurile interlope din România. De exemplu, grupări destructurate de DIICOT au folosit tehnica lăsării unui cap de porc la poarta victimelor pentru a le șantaja, imitând ierarhiile și codurile de conduită din Cosa Nostra.

Editor : A.R.

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