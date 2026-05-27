Politicienii care ocupă funcții de demnitate publică ar urma să primească salarii mai mari odată cu aplicarea noii legi a salarizării. Creșterile sunt între 2.800 și 4.500 de lei net pentru cele mai înalte funcții din stat — de la președinte și premier până la miniștri și parlamentari.

Noua lege a salarizării ar urma să reducă inechitățile din sistemul bugetar și să acorde majorări pentru unele categorii bugetare. Nu toți angajații la stat vor avea venituri mai mari, însă autoritățile promit că niciun salariu nu scade.

Lefuri mai mari ar urma să primească și medicii, profesorii, angajații din Justiție, dar în aceeași categorie se înscriu și demnitarii.

Potrivit calculelor Digi24.ro, în cazul funcțiilor de vârf - președinte, premier, miniștri - salariile vor crește cu sume cuprinse între 2.800 și 4.500 de lei net:

Președintele României

prezent: 14.602 lei net;

după aplicarea legii: 19.200 lei net;

Președintele Camerei Deputaților / Senatului

prezent: 13.993 lei net;

după aplicarea legii: 18.000 lei net;

Prim-ministru

prezent: 13.993 lei net;

după aplicarea legii: 18.000 lei net;

Ministru

prezent: 12.800 de lei net;

după aplicarea legii: 15.600 de lei net;

Senator / Deputat

prezent: 11.000 lei net;

după aplicarea legii: 14.400 lei net;

Primarul Capitalei

prezent: 12.100 lei net;

după aplicarea legii: 15.600 lei net;

Salariile de bază ale demnitarilor sunt înghețate din 2018. De-a lungul timpului, doar parlamentarii și-au mai rotunjit veniturile prin majorări ale sumelor pe care le decontează pentru întreținerea birourilor parlamentare.

Editor : A.G.