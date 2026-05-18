Live TV

Exclusiv Salariile profesorilor. Mihai Dimian: „Li s-au promis multe în timpul grevelor. Sunt 7 forme ale legii salarizării, niciuna agreată”

Andreea Ghiorghe Data publicării:
659820836_26533123632965959_6799883082271167212_n
Mihai Dimian, ministrul Educației. Sursa foto: Facebook

Ministrul Educației susține că în Guvern nu a fost discutată o variantă finală a Legii salarizării, așteptată de toți angajații din sistemul bugetar, inclusiv de profesori. În privința promisiunii că profesorii debutanți ar putea primi un salariu de 8.600 de lei brut, Mihai Dimian a subliniat că „s-au promis multe” în timpul grevelor.

„Din păcate, această lege nu a fost discutată în Guvern. Nu a fost discutată nici între ministere. Proiectul de lege respectiv, adică discuțiile pe care le-a avut Ministerul Educației și Cercetării cu Ministerul Muncii au fost legate de beneficiile pe care le au profesorii, adică ce sporuri sunt și așa mai departe. Pentru că unul din principiile pe care s-a bazat această nouă lege a fost să includem toate aceste beneficii în salariul de bază . În baza acestui principiu am avut discuții, ca să nu rămână anumite venituri neincluse în acest salariu de bază”, a declarat ministrul Educației, la Interviurile Digi24.ro.

Mihai Dimian susține că a fost „surprins” atunci când fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat că e gata proiectul:

„Am fost chiar surprins când a declarat că e gata proiectul, pentru că în discuțiile de cu o zi înainte, cu secretari de stat, mi s-au spus că sunt șapte forme și că niciuna nu e agreată cu Ministerul de Finanțe și încă n-avem ce discuta ca principii în acest în acel moment”.

Citește și: Ministrul Educației critică politicienii: Au luat „foarte ușor” măsuri de austeritate în educație, acum pe altele nu se mai înțeleg

Întrebat dacă noua lege a salarizării va păstra promisiunea unui salariu de 8.600 de lei brut pentru un profesor debutant, ministrul a mai transmis:

„Avem în primul rând de convins societatea și în general partidele politice de faptul că aprecierea pentru profesori trebuie să fie alta în societate. Și dacă vorbeam despre valoarea educației și că noi, pe parcursul primelor două decenii de după Revoluție am pierdut cumva o parte din această apreciere pentru educație și valoarea ei, la fel spun că și din partea societății. S-a pierdut această apreciere pentru profesor, care se reflectă și în acest nivel salarial.

S-au agreat într-o anumită perioadă (propunerile de salarii n.red), când a fost greva respectivă și s-au promis anumite lucruri, însă să nu uităm că s-au promis foarte multe lucruri, da, și toate acele promisiuni de fapt s-au dovedit a fi susținute de împrumuturi și nu de economia românească. Drept urmare, o să vadă ce se poate susține”.

Citește și: „Sport, artă și voluntariat”. Soluția ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
Austria Eurovision Song Contest
3
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
4
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
sondaj
5
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministerul Educației
Când va aloca statul român 6% din PIB pentru Educație? Ministrul Mihai Dimian: „Avem investiții, doar să nu furăm”
WhatsApp Image 2026-05-18 at 15.39.06
Ministrul Educației critică politicienii: Au luat „foarte ușor” măsuri de austeritate în educație, acum pe altele nu se mai înțeleg
mihai dimian 2
„Sport, artă, voluntariat și credință”. Soluția ministrului Educației pentru combaterea drogurilor în școli
Subiecte limba maternă, Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Ministrul Educației, mesaj pentru elevii care susțin evaluările naționale. Cum s-ar putea schimba examenul de clasa a VIII-a pe viitor
WhatsApp Image 2026-05-18 at 12.22.39
Ministrul Mihai Dimian, la Interviurile Digi24.ro. Cum s-ar putea schimba evaluarea națională și efectele austerității în Educație
Recomandările redacţiei
diana sosoaca nicusor dan
Nicușor Dan a discutat șapte ore cu partidele despre viitorul Guvern...
Turos Lóránd vorbeste la microfon.
Liderul senatorilor UDMR: „Nu cred că săptămâna asta vom avea guvern...
Emil Boc.
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil...
vlad turcanu fb
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia...
Ultimele știri
Anamaria Gavrilă, după discuțiile cu Nicușor Dan: POT va susţine orice formulă pro-occidentală de guvernare
Una dintre puținele țări din UE care mai cumpăra gaz de la Gazprom renunță la contractul cu Rusia
Șoșoacă spune că i-a cerut demisia președintelui Nicușor Dan, în cadrul consultărilor de la Cotroceni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Fanatik.ro
Cu ce echipă de fotbal ține Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Cântăreața, în tricoul ”coșmarului” lui...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Postarea lui Mirel Rădoi i-a şocat pe Adi Ilie, Şumudică şi Mitran: “E ca şi cum se mărită o fostă de-a ta şi...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie radicală! Se retrage din fotbal, dacă Cristi Chivu îi spune "NU"
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...