Ministrul Educației susține că în Guvern nu a fost discutată o variantă finală a Legii salarizării, așteptată de toți angajații din sistemul bugetar, inclusiv de profesori. În privința promisiunii că profesorii debutanți ar putea primi un salariu de 8.600 de lei brut, Mihai Dimian a subliniat că „s-au promis multe” în timpul grevelor.

„Din păcate, această lege nu a fost discutată în Guvern. Nu a fost discutată nici între ministere. Proiectul de lege respectiv, adică discuțiile pe care le-a avut Ministerul Educației și Cercetării cu Ministerul Muncii au fost legate de beneficiile pe care le au profesorii, adică ce sporuri sunt și așa mai departe. Pentru că unul din principiile pe care s-a bazat această nouă lege a fost să includem toate aceste beneficii în salariul de bază . În baza acestui principiu am avut discuții, ca să nu rămână anumite venituri neincluse în acest salariu de bază”, a declarat ministrul Educației, la Interviurile Digi24.ro.

Mihai Dimian susține că a fost „surprins” atunci când fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat că e gata proiectul:

„Am fost chiar surprins când a declarat că e gata proiectul, pentru că în discuțiile de cu o zi înainte, cu secretari de stat, mi s-au spus că sunt șapte forme și că niciuna nu e agreată cu Ministerul de Finanțe și încă n-avem ce discuta ca principii în acest în acel moment”.

Întrebat dacă noua lege a salarizării va păstra promisiunea unui salariu de 8.600 de lei brut pentru un profesor debutant, ministrul a mai transmis:

„Avem în primul rând de convins societatea și în general partidele politice de faptul că aprecierea pentru profesori trebuie să fie alta în societate. Și dacă vorbeam despre valoarea educației și că noi, pe parcursul primelor două decenii de după Revoluție am pierdut cumva o parte din această apreciere pentru educație și valoarea ei, la fel spun că și din partea societății. S-a pierdut această apreciere pentru profesor, care se reflectă și în acest nivel salarial.

S-au agreat într-o anumită perioadă (propunerile de salarii n.red), când a fost greva respectivă și s-au promis anumite lucruri, însă să nu uităm că s-au promis foarte multe lucruri, da, și toate acele promisiuni de fapt s-au dovedit a fi susținute de împrumuturi și nu de economia românească. Drept urmare, o să vadă ce se poate susține”.

