Sancțiunea primită de trei parlamentari pentru scandalul făcut la dezbaterea din plen privind cererea SUA

Trei parlamentari care au făcut scandal în plenul reunit la dezbaterea privind cererea SUA de a trimite noi forțe în România, strigând şi suflând în vuvuzele, au fost sancţionaţi cu reducerea cu 50% a salariului pentru 3 luni, a anunțat marți deputatul liberal Alina Gorghiu.

„Vă amintiţi imaginile din plenul reunit de săptămâna trecută, în care se auzeau urlete şi vuvuzele în Parlamentul României? Pentru acele comportamente, parlamentari SOS au fost sancţionaţi în Comisia Juridică din care fac parte, cu reducerea cu 50% a indemnizaţiei pentru 3 luni”, anunţă Gorghiu, într-o postare pe Facebook.

În opinia sa, o astfel de conduită nu poate fi acceptată.

„Nu este libertate de exprimare să stai cu vuvuzele lângă microfon. Nu este libertate de exprimare să urli şi să bruiezi lucrările. Nu este libertate de exprimare să transformi dezbaterea în agresivitate”, consideră Gorghiu.

Ea explică faptul că sesizarea a vizat exact aceste derapaje: limbaj jignitor şi agresiv, perturbarea şedinţelor de plen, comportamente incompatibile cu demnitatea funcţiei de parlamentar.

„Parlamentul este locul legilor, nu al vuvuzelelor”, conchide Gorghiu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercurea trecută că parlamentarii care s-au făcut vinovaţi de perturbarea activităţii plenului reunit, în care a fost aprobată scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane, vor fi pedepsiţi.

Deputaţii şi senatorii Opoziţiei au venit la acea şedinţă de plen comun cu vuvuzele şi fluiere. Ei au întrerupt discursurile mai multor parlamentari, au strigat „Pace, pace”, au huiduit, au fluierat şi au afişat pancarte pe care scria „Noi vrem pace, nu război”.

Atitudinea acestora l-a făcut pe Grindeanu să supună la vot sistarea dezbaterilor, iar în urma votului pozitiv discuţiile au fost oprite.

Proiectul a fost adoptat de plenul comun cu 272 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă”, cinci abțineri și doi parlamentari care nu au votat.

 

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
Abbas Araghchi
3
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
5
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Digi Sport
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
10,November,2024,-,Bucharest,,Romania:,Palace,Of,The,Parliament
Bugetul de stat pe anul 2026, în dezbaterea comisiilor de buget-finanţe din Parlament
zelenski-scaled
Reacția lui Zelenski după amenințarea Iranului că Ucraina se transformă într-o „ţintă legitimă”
photo-collage.png (64)
Trump a cerut Chinei amânarea cu „aproximativ o lună” a vizitei sale la Beijing
Doug Burgum, secretarul de interne al SUA, și Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei
Petrol în schimbul puterii: Cum au vândut acoliții lui Maduro bogățiile naturale ale Venezuelei pentru a intra sub protecția lui Trump
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera opoziției din Venezuela va repeta dezastrul din Irak
Recomandările redacţiei
lipaev
Ambasadorul Rusiei în România, despre umbrela nucleară a Franței...
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Israelul l-a ucis pe Ali Larijani într-un atac aerian nocturn...
645495562_1237238418531260_2508155784030930430_n
Un afacerist implicat în contractul cu MApN pentru Cobra II a fost...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri...
Ultimele știri
În Rusia, blocarea reţelei Telegram se apropie de 80%. De ce restricționează autoritățile utilizarea aplicației
Un schior participant la Cupa Mondială s-a îmbătat criță alături de fani în timpul traseului: „A fost foarte distractiv”
Ce spun românii, întrebați dacă țara noastră e sigură. Percepția asupra securității diferă puternic între urban și rural (sondaj)
Citește mai multe
