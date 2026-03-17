Sancțiunea primită de trei parlamentari pentru scandalul făcut la dezbaterea din plen privind cererea SUA

Trei parlamentari care au făcut scandal în plenul reunit la dezbaterea privind cererea SUA de a trimite noi forțe în România, strigând şi suflând în vuvuzele, au fost sancţionaţi cu reducerea cu 50% a salariului pentru 3 luni, a anunțat marți deputatul liberal Alina Gorghiu.

„Vă amintiţi imaginile din plenul reunit de săptămâna trecută, în care se auzeau urlete şi vuvuzele în Parlamentul României? Pentru acele comportamente, parlamentari SOS au fost sancţionaţi în Comisia Juridică din care fac parte, cu reducerea cu 50% a indemnizaţiei pentru 3 luni”, anunţă Gorghiu, într-o postare pe Facebook.

În opinia sa, o astfel de conduită nu poate fi acceptată.

„Nu este libertate de exprimare să stai cu vuvuzele lângă microfon. Nu este libertate de exprimare să urli şi să bruiezi lucrările. Nu este libertate de exprimare să transformi dezbaterea în agresivitate”, consideră Gorghiu.

Ea explică faptul că sesizarea a vizat exact aceste derapaje: limbaj jignitor şi agresiv, perturbarea şedinţelor de plen, comportamente incompatibile cu demnitatea funcţiei de parlamentar.

„Parlamentul este locul legilor, nu al vuvuzelelor”, conchide Gorghiu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercurea trecută că parlamentarii care s-au făcut vinovaţi de perturbarea activităţii plenului reunit, în care a fost aprobată scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane, vor fi pedepsiţi.

Deputaţii şi senatorii Opoziţiei au venit la acea şedinţă de plen comun cu vuvuzele şi fluiere. Ei au întrerupt discursurile mai multor parlamentari, au strigat „Pace, pace”, au huiduit, au fluierat şi au afişat pancarte pe care scria „Noi vrem pace, nu război”.

Atitudinea acestora l-a făcut pe Grindeanu să supună la vot sistarea dezbaterilor, iar în urma votului pozitiv discuţiile au fost oprite.

Proiectul a fost adoptat de plenul comun cu 272 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă”, cinci abțineri și doi parlamentari care nu au votat.

