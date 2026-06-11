Eugen Tomac nici nu a ajuns la vot în Parlament, că partidele deja își fac scenarii de rezervă. PNL se gândește la varianta unui Guvern minoritar cu USR și UDMR, dacă se va ajunge la o nouă rundă de consultări cu șeful statului. Social-democrații încă speră la un sprijin mai larg pentru Cabinetul Tomac și își pun bazele în formațiunea lui Kelemen Hunor. Pentru că nu își doresc să fie totuși singurii care să îl susțină, au planul B pregătit.

PNL ar vrea Guvern minoritar

Conducerea PNL a decis, într-o ședință care a avut loc joi dimineață, că cei 76 de senatori și deputați ai partidului nu vor vota Guvernul propus de Eugen Tomac. Ilie Bolojan a declarat că un astfel de Executiv nu ar fi altceva decât un „paravan pentru PSD”.

Liberalii au început, așadar, să se pregătească pentru un eșec al Cabinetului Tomac, însă ce variantă vor susține, după ce la prima rundă de negocieri cu președintele Nicușor Dan au părut inflexibili?

Surse din conducerea partidului au declarat pentru Digi24.ro că a doua propunere va trebui să fie una politică, nu tehnocrată, iar în acest caz PNL ia în calcul să susțină un Guvern minoritar. „Nu e de preferat, dar e o variantă mai bună”, spun voci din partid. Scenariul discutat de liberali este un Executiv PNL-USR-UDMR.

Dacă planul nu reușeste, atunci liberalii vor avea același mesaj: „Să facă PSD guvern cu AUR”.

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PSD și-ar dori majoritate pentru Tomac, dar să nu voteze singur

Social-democrații încă speră la un compromis și măcar una dintre formațiunile din vechea coaliție de guvernare să voteze în favoarea lui Tomac, în special UDMR. Ba chiar, Sorin Grindeanu s-ar fi arătat deranjat de faptul că liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a transmis că mai degrabă nu va susține premierul desemnat, iar PSD a fost lăsat singur.

Surse din partid spun că partidul chiar ar fi deschis unor compromisuri, precum numirea unor oameni de la UDMR în Guvern, astfel încât aleșii Uniunii să își dea votul. „Să fie un Guvern mixt”, spun aceleași surse.

De partea cealaltă, UDMR neagă și spune că o astfel de variantă nu există, potrivit liderilor cu care am stat de vorbă.

Totuși, există și planul de rezervă: dacă nici PNL, nici USR sau UDMR nu vor vota pentru Guvernul Tomac, atunci nici PSD nu o va face, pentru a nu fi singurul partid care votează. Social-democrații fie vor rămâne în bănci, fie votul va fi lăsat la liber, astfel încât fiecare senator sau deputat să decidă după bunul plac.

La începutul acestei săptămâni, și USR a lăsat de înțeles că nu va vota Guvernul Tomac. După discuțiile cu premierul desemnat, Dominic Fritz a transmis că vede „cu greu o susținere” din partea USR.

Nici UDMR nu ia în calcul în acest moment să își dea votul. Kelemen Hunor spunea, marți seară, că parlamentarii care vor vota Guvernul propus de premierul desemnat ar trebui să îşi asume, în scris, şi susţinerea pentru proiectele promovate de acesta.

„Ai votat, ai întors spatele, ai intrat în opoziţie şi a doua zi, domnul Tomac umblă cu lumânarea prin Parlament şi caută voturile pentru fiecare proiect. Nu merge”, a spus Kelemen marți seară, într-un interviu pentru TVR Info.

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