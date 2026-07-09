„Sanșele anticipatelor sunt de peste 50%”. Alexandru Muraru răspunde acuzațiilor privind o înțelegere PNL-AUR

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru susține că sunt șanse mari să se ajungă la alegeri anticipate, având în vedere actuala criză politică, însă a exclus o înțelegere între Ilie Bolojan și George Simion, așa cum a acuzat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

„Între PNL și AUR, respectiv Bolojan–Simion, nu există niciun fel de înțelegere, nici scrisă, nici nescrisă. Dar PSD trebuie să înțeleagă că ei au declanșat această criză, care ne îndreaptă spre alegeri anticipate”, a declarat Alexandru Muraru pentru digi24.ro.

Reacția acestuia vine după ce senatorul PSD Daniel Zamfir a transmis că Ilie Bolojan s-a înțeles cu George Simion pentru a declanșa alegeri anticipate. „Singura înțelegere a fost la moțiunea de cenzură, între PSD și AUR”, a precizat Muraru.

„Vor pierde 40% din parlamentari”

Vicepreședintele PNL susține că „e disperare mare în PSD” privind anticipatele:

„Vor pierde 40% din parlamentari. Înainte de moțiune, șansele alegerilor anticipate erau de 0%. Acum, în opinia mea, sunt de peste 50%.”

Editor : A.G.