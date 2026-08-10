Jaloanele importante din PNRR au fost respectate prin legi adoptate în vacanța parlamentară. Cea mai mare problemă rămâne însă Legea salarizării, blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor.

Deputații sunt chemați la muncă pentru încă două zile de sesiune extraordinară, pe 11 și 12 august. Câteva proiecte restante urmează să primească vot final, pentru a merge mai apoi spre promulgare. Printre ele este și o lege depusă de PSD, prin care se acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Deși această măsură a fost adoptată inițial de Guvern printr-o hotărâre de guvern, aceasta a fost suspendată ulterior chiar de Curtea de Apel București, la inițiativa social-democraților, care acum reiau proiectul în Parlament depus sub nume propriu, potrivit jurnalistei Digi24 Amalia Dobre.

În ultimele 2 săptămâni, mai multe legi, jaloane în PNRR, au fost adoptate de Parlament, însă nu pentru toate s-a găsit înțelegere între partide, iar asta înseamnă un risc crescut ca România să piardă miliarde de euro. Un exemplu concret este legea integrității. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea ANI. Forma adoptată de Parlament îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat și, mai mult, prevede că soții, soțiile, dar și partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere. Potrivit surselor Digi24, deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc la mijlocul săptămânii pentru a dezbate legea, care este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Pentru ca România să primească banii, e nevoie ca reforma să fie publicată în Monitorul Oficial până pe 31 august.

Totuși, cea mai mare problemă rămâne Legea salarizării. Aici este și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele contestă forma actuală a legii. Potrivit surselor Digi24, zilele viitoare vor avea loc noi discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și reprezentanții Administrației Prezidențiale.

Surse din PSD indică faptul că sunt șanse minime ca legea să fie adoptată până la termenul limită, din cauza nemulțumirilor.

Editor : Ș.R.