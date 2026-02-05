Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, în direct la Digi24, că România are nevoie de capacități moderne de comunicații prin satelit și de o industrie de apărare revitalizată, însă deciziile trebuie luate pragmatic, cu riscuri calculate. Despre satelitul militar pe care și l-ar dori Armata, ministrul a subliniat că „suntem în analiză dacă îl lansăm. Lansarea costă în jur de 700.000 de euro și nu garantează că produsul, odată ajuns pe orbită, va funcționa”, adăugând că „700.000 de euro doar ca să-l vedem cum pleacă eu nu prea semnez”. Miruța a discutat și despre programul SAFE, achizițiile militare și miza investițiilor strategice, precizând că România a semnat deja contractul de achiziţie pentru rachete Mistral.

România ar putea avea propriul satelit militar

Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține că România are nevoie de comunicații prin satelit, dar avertizează că astfel de proiecte trebuie evaluate strict din punct de vedere al eficienței și riscurilor. El a vorbit despre un proiect de cercetare în domeniul sateliților aflați pe orbită joasă, care se află în prezent în analiză.

„România are nevoie de comunicații prin satelit. Acum vă răspund, dacă vreți, ca un inginer în telecomunicații. Satelitul e undeva foarte sus – asta pe orbită joasă, e la 400 de kilometri deasupra Pământului. Vede mai mult decât România. Poate că este eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că am și eu jucăria mea și tu jucăria mea și amândouă fac același lucru. Proiectul este într-o fază în care produsul există și suntem în aceste zile în analiză dacă îl lansăm, pentru a testa ce s-a produs la sol. Lansarea costă în jur de 700.000 de euro și nu garantează că produsul, odată ajuns pe orbită, va funcționa. Am cerut o analiză clară a șanselor de reușită, pentru că 700.000 de euro doar ca să-l vedem cum pleacă eu nu prea semnez”, a declarat Miruță.

Armata, listă de cumpărături de 16,6 miliarde de euro

În ceea ce privește programul european SAFE, ministrul Apărării a explicat că România beneficiază de avantajele achizițiilor comune, atât din punct de vedere al prețului, cât și al condițiilor de producție locală.

„Doar ce Comisia Europeană ne-a aprobat aceste proiecte. S-au semnat deja contracte de aproximativ 600 de milioane de euro pentru rachetele Mistral, într-o achiziție în comun cu alte șapte țări, ceea ce ne-a permis un preț mult mai mic decât dacă am fi cumpărat singuri. Aud tot felul de lucruri că dăm bani nemților sau francezilor. Este o prostie și o intoxicare fantastică. E exact invers: prin banii din SAFE punem condiția ca nemții și francezii să vină să producă aici, în România. Asta se întâmplă prin contract”, a spus ministrul.

Ministerul Economiei trebuie să stabilească procentul de producție realizat pe teritoriul național pentru fiecare produs.

„Pentru unele produse, cum este arma de asalt – arma de la piciorul fiecărui militar român – va fi 100% produsă în România. Nu poți cumpăra din altă țară și să te aștepți ca Armata Română să nu aibă o vulnerabilitate”, a explicat Miruță.

„Dacă nu semnăm, pierdem banii”

În cazul elicopterelor H225 de la Airbus, producția va fi realizată parțial în România, iar pentru navele de patrulare, condiția este ca acestea să fie construite integral pe plan local, pentru a susține șantierul naval de la Mangalia.

„Avem elicopterele H225, care sunt un aparat modern de la Airbus. Primisem aprobare pentru modelul 215, să vină cu licență în România pentru 225, care e un model performant. Nu vom avea decât un procent - nu știu: 30%, 40%, 50%... care se va face în România. Pentru navele de patrulare - acestea trebuie să fie 100% făcute în România, pentru că este singura metodă să mai dezmorțim șantierul naval de la Mangalia. Mai sunt produse software, sunt radare care se vor face parțial în România. Sunt firme care produc radare și care au sute de angajați în România. Vom pune condiții ca o bună parte din produsul final să se construiască în România. Și treaba e foarte strictă aici, însă e o oportunitate foarte bună. Un argument este că fiind achiziții în comun, pentru componenta în comun, luăm un preț mai mic. Un alt argument este că e un jeton aproape unic, ca punând aceste condiții - să se desfășoare producția pe teritoriul României - să ducem tehnologie pe care noi nu o avem în fabricile în care astăzi, la propriu, cresc copaci înăuntru în hală. Și asta îi mai dezmorțește un pic pe unii care vor reuși să se prindă de barca asta”, a arătat demnitarul.

Ministrul Apărării a atras atenția că România are la dispoziție un termen limitat pentru a semna contracte în valoare de 9,5 miliarde de euro.

„Dacă nu semnăm, pierdem banii. Dar nu vom semna contracte la preț dublu sau triplu. Avem un barem clar, cu prețuri de catalog, și nu negociem la spate. Sunt bani pe care România îi va plăti în 40 de ani, la o dobândă foarte mică – acesta este câștigul”, a spus Radu Miruță.

Prima investiție majoră din acest program ar urma să fie marcată chiar săptămâna viitoare.

„Înțeleg că săptămâna viitoare va fi inaugurată fabrica unde se va produce obuzierul autopropulsat, la Petrești, în județul Dâmbovița. Nu produsul final, ci începutul construcției halei - punerea pietrei de temelie”, a precizat ministrul Apărării.

