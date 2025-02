Scandal în AUR: Andrușceac îl acuză pe Simion că a pus pe liste oamenii PSD în schimbul voturilor: „Asta era de studiat pentru CCR”

Atacuri între lideri AUR. George Simion este acuzat că pune pe listele AUR oameni de la PSD pentru că a primit voturi la alegerile prezidențiale din partea PSD. Acuzațiile vin din partea lui Antonio Andrușceac, fost lider al deputaților AUR, care susține și că liderul AUR își promovează rudele în funcții cheie și că cere mii de euro celor care au ajuns în parlament pe listele AUR.

„Trag doar niște semnale de alarmă asupra unor lucruri care se întâmplă și la care n-am găsit răspuns timp de aproape 3 ani. Este declarația pe care o vedeți, despre care ulterior Simonis și Marcel Ciolacu au zis că e o glumă, e o realitate, au dat voturi și acuma e greu de dovedit, dar asta era o chestie de studiat pentru cei de la CCR, de exemplu, furtul la voturi sau manevrarea unor voturi. Nu prezumția că a folosit TikTok-ul nu știu cum Călin Georgescu. Sigur că lucrurile astea în mediul politic se cunosc. Să găsiți oamenii care să vi le probeze e puțin mai greu, dar lucrul ăsta se dovedește din anumite mișcări politice care se fac. Faptul că vedeți pe listele AUR. Vă dau un exemplu, AUR Bacău, un personaj care a fost foarte apropiat în guvernarea Marcel Ciolacu. Doamna deputat sau senator, ce e acuma la AUR, Ștefănescu la Bacău și o grămadă de alți membri de partid pe care se găsesc pe listele AUR, despre care în curând veți afla că sunt niște trădători care părăsesc partidul și tratează,” a declarat Antonio Andrușceac la Digi24.

Întrebat de ce nu a făcut public mai devreme faptul că anumite nume apropiate de PSD au fost trecute listele AUR, Antonio Andrușceac a răspuns că „eu am zis de 2 ani de zile, doar că am zis în mediu intern, am făcut apel și la a fi luat în considerare cererea lui Claudiu Târziu când s-a iscat scandalul. Prima dată încerci să îndrepți lucrurile, hai să zic așa, printre apropiați.”

Despre parlamentarii care vor pleca din AUR, fostul deputat spune că nu știe „care sunt cei pe care îi va revendica și îi va lua înapoi PSD-ul și nici cei care vor pleca din AUR nemulțumiți de atitudinea lui Simion, dar vor fi, veți vedea că vor fi.”

Andrușceac a comentat și anunțul AUR că va fi exclus zilele acestea din partid. „Asta nu dovedește decât modul dictatorial în care Simion înțelege să conducă un partid politic care nu mai e partid politic, ci o asociație familială. Verișorii lui, soț și soție sunt ambii deputați, toți nașii sunt parlamentari, toate verișoarele de prin țară sunt parlamentari. Deci nu mă mir că ia în răspăr cu statutul AUR aceste decizii despre care eu am aflat la televizor.”

Andrușceac a vorbit și despre banii care se cer pentru un loc de parlamentar. „Știți foarte bine asta, că asta a recunoscut și el că a cerut 60.000, 20.000 nereturnabili și 40.000 contribuție, dar pe care o cerea în perioada în care contribuția asta nu era eligibilă la returnare, candidaturile nu erau definitive, iar legea spune că de-abia când se intră în campania și aceste candidaturi rămân, dar el făcea lucrul ăsta tocmai ca să ia bani de la mai mulți oameni. 30 de milioane era cotizația, și acuma este la fel, 15.000 era o contribuție la firma lui Lulea, care se ocupa de paginile de Facebook, că ei au control pe toate paginile noastre de Facebook. Păi intrați pe pagina mea și vedeți că e controlată de o firmă și nu vrea să ne dea înapoi,” a precizat fostul deputat AUR.

