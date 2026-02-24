Live TV

Video Scandal în CGMB: PSD îl acuză pe Ciprian Ciucu de blocarea proiectului privind diminuarea facturilor la încălzire

Bucharest City Hall
Primăria Generală a Capitalei. Foto: Profimedia

Sunt tensiuni în Consiliul General al Municipiului București (CGMB), după ce proiectul PSD privind diminuarea facturilor la încălzire ar fi fost blocat. PSD îl acuză pe primarul general de abuz .

CGMB se va întruni la ora 11:00 într-o ședință extraordinară, iar unul dintre proiectele care ar fi trebuit să fie pe ordinea de zi este proiectul PSD cu privire la micșorarea facturilor pentru apă caldă și căldură, în cazul în care bucureștenii nu primesc agentul termic la parametrii normali.

Potrivit informațiilor transmise de reporterul Digi24 Andreea Crăciunescu, proiectul nu va putea fi votat și dezbătut astăzi în Consiliul General, iar asta a stârnit supărarea celor de la PSD. Există nemulțumiri și din partea pe PUSL, AUR, dar și REPER, cu privire la blocarea parcursului acestui proiect. Primarul general și aparatul de specialitate sunt acuzați că nu ar fi respectat pașii legali și din această nu se întrunesc condițiile tehnice pentru dezbaterea proiectlui PSD: nu s-ar fi putut face comisiile de specialitate și de asemenea nu s-a putut obține un raport de specialitate pentru proiectul în cauză.

În acest context, proiectul este blocat în acest moment, iar potrivit informațiilor Digi24, Partidul Social Democrat ar urma chiar să facă o contestație la Prefectură și ar lua în calcul inclusiv plângeri pentru abuz în serviciu.

La ședința CGMB va lua parte și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care este și președintele PSD București.

VIDEO Cum pot obține bucureștenii compensări pentru căldura nelivrată. Termoenergetica a anunțat condițiile

