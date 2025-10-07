Live TV

Organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei stârnește din nou scandal în Coaliție. În timp ce PNL și USR ar vrea stabilirea cât mai rapidă a datei scrutinului și iau în calcul chiar susținerea unui candidat comun, social-democrații avertizează că ar putea părăsi guvernarea dacă un astfel de scenariu se concretizează.

Coaliția de guvernare este așteptată să ia o decizie în privința organizării alegerilor din București. Ludovic Orban, numit recent consilier al președintelui pe probleme de politică internă, a declarat că este puțin probabil ca scrutinul să fie organizat în acest an. 

„Ideal ar fi să se organizeze cât mai repede, dar în cursul acestui an e foarte complicat. E un termen minim de 45 de zile, trebuie o hotărâre de guvern. Foarte puțin probabil să mai fie organizate anul acesta, pentru că în decembrie e complicat să organizezi alegeri. Cel mai probabil vor fi anul viitor — martie, aprilie”, a declarat acesta. 

Cătălin Drulă, vehiculat propunerea USR pentru Primăria Capitalei, susține însă că alegerile pot fi organizate mai repede, chiar în luna noiembrie. Anterior, Digi24 a scris că un scenariu luat în calcul în Coaliție este data de 23 noiembrie pentru alegerile din București. Fostul președinte al USR acuză că PSD face „manevre” și blochează luarea unei decizii.

„Alegerile nu se fac în funcție de candidați, ci la termenul lor fix, iar apoi partidele decid candidații. Întreaga discuție care condiționează organizarea alegerilor de un anumit mod de a candida e în afara legii. (...)

Pentru procedura alegerilor parțiale, cum e cazul Bucureștiului, sunt termene accelerate. Hotărârea de guvern se emite de fapr cu 35 de zile înainte de organizarea alegerilor. Deci e timp și astăzi, și mâine să se ia o decizie privind organizarea alegerilor în noiembrie. Amânarea alegerilor e o manevră a PSD — e spusă explicit de Sorin Grindeanu. E un șantaj”, a declarat Cătălin Drulă, în direct la Digi24.

Bolojan iese la atac: A cerut PNL să nu voteze proiectele PSD care modifică deciziile Guvernului, precum scutirile pentru CASS (surse)

În replică, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, l-a numit pe Drulă „cetățean disperat”.

„Am auzit un cetățean disperat înaintea mea, care vorbea absolut pe lângă subiect. Eu îi înțeleg disperarea — e unica șansă în viața sa să se atingă de această candidatură.

Eu îl invit pe domnul Bolojan să decidă mâine, poimâine, oricând, data alegerilor. PSD nu îl împiedică pe domnul Bolojan să stabilească data — chiar îl îndemn să ia decizia în prima ședință de guvern. De decizia politică se va ocupa PSD… e o altă discuție.

PSD nu acceptă să fie „ruda săracă”, cum spunea și domnul Grindeanu. Adică PSD o să fie din nou „ciuma roșie” când vine vorba de Primăria Capitalei, dar la guvernare suntem băieții buni care trebuie să asigure stabilitatea. Să se hotărască cum vor să trateze PSD”, a subliniat social-democratul. 

Coaliția intră din nou în ședință: partidele nu au ajuns la consens privind tăierile din administrație. Ce scenarii sunt pe masă

