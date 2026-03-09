Propunerea care a stârnit nemulțumiri în ședința Coaliției: primarii din țară să susțină datoriile Bucureștiului. Ce și-au spus liderii

Au fost tensiuni și în ședința de luni a Coaliției de guvernare din cauza unui amendament care ar fi fost introdus în proiectul de buget și care ar propune ca primarii din țară să susțină cu bani de la bugetele locale restanțele Primăriei Capitalei. „Nu sunt de acord să plătim toți datoriile unor primari care nu au știut să se drămuiască”, le-ar fi transmis Dominic Fritz partenerilor de guvernare.

Surse din rândul social-democraților au declarat pentru Digi24.ro că, în cadrul ședinței de luni a Coaliției, liderii PSD, USR și UDMR au arătat că în proiectul de buget ar fi fost introdus un mecanism prin care să fie achitate datoriile Bucureștiului către Termoenergetica, STB și alte companii municipale din banii comunităților locale.

Fritz – Nu sunt de acord să plătim toți datoriile unor primari care nu știu să se drămuiască.

Grindeanu – Țin minte că anul trecut, domnul Bolojan a fost primul care s-a opus unui asemenea mecanism, spunând că nu plătește chermeze. Văd că acum este în regulă. Eu spun doar că trebuie ceva unitar și echitabil pentru toate localitățile cu probleme din România, nu ceva cu dedicație pentru Capitală. Nu puteți lua ostatic bugetul României pentru a rezolva problema domnului Ciucu de la Capitală.

Bolojan – Stimați colegi, atunci vă propun să scoatem amendamentul din buget...

Ciucu – Bucureștiul va intra în incapacitate de plată!

Kelemen – Asta e treaba dumneavoastră, ca primar, să găsiți soluții ca să nu se întâmple asta.

Tot în ședința Coaliției a fost discutat și scandalul în care este implicată ministra de Externe, Oana Țoiu, privind felul în care MAE a gestionat repatrierea românilor din zonele afectate de războiul din Orient. Potrivit stenogramelor în posesia cărora Digi24.ro a intrat, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la minister, însă premierul a refuzat pe motiv că „nu este momentul acum”. Dominic Fritz i-a luat apărarea ministrei, în timp ce liderul UDMR a subliniat că explicațiile acesteia nu au fost convingătoare.

