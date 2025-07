Scandal în Coaliție. Grindeanu acuză USR de plagiat: „PSD a propus, de fapt, reducerea cu 40% a subvenției la partide”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că „USR plagiază fără rușine amendamentele PSD și se mai și laudă cu asta”. El afirmă că „parlamentarii social-democrați sunt cei care au propus, de fapt, reducerea cu 40% a subvenției alocate partidelor politice”. Reacția președintelui Camerei Deputaților vine după o postare pe Facebook a USR în care formațiunea susține că, la propunerea sa, „subvențiile partidelor politice vor fi reduse”.

Dragi colegi USR, dacă tot ați pornit pe calea plagiatului, puteați să mergeți până la capăt, și să susțineți toate amendamentele PSD: ridicarea de la 3.000 la 4.000 de lei a pragului privind aplicarea CASS la pensii, renunțarea la plata CASS pentru indemnizația de șomaj/ pentru venitul minim de incluziune, scutirea de plata CASS a indemnizației pentru creșterea copilului, a văduvelor de război, veteranilor și foștilor deținuți politici!”, arată postarea lui Sorin Grindeanu de pe Facebook, alături de documentul în care este menționat grupul parlamentar al PSD ca fiind autorul amendamentului.

USR a transmis, anterior luni, pe Facebook, că la propunerea sa, „subvențiile partidelor politice vor fi reduse”.

„Peste 150 milioane de lei rămân la buget, într-un an. Nu în contul partidelor. Este doar un pas. Nu e prima dată când USR militează pentru limitarea subvenției. Am depus, în fiecare an, amendamente la bugetul de stat pentru limitarea sumelor pentru partide”, arată sursa citată.

Ideea reducerii subvențiilor primite de partidele parlamentare a mai fost enunțată de PSD și USR în trecut, fără vreun rezultat în legislație.

Partidele din Coaliția de guvernare au promis reducerea subvenției partidelor politice în 2025, dar pachetul asumat de Guvern luni în fața Parlamentului nu cuprinde o astfel de măsură. Singurul amendament adoptat se referă la reducerea subvenției începând cu 2026.

