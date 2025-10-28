Senatorii și deputații s-au certat în comisia în care se dezbătea activitatea ANRE, iar unui dintre aleși a părăsit sala. Președintele de ședință, social-democratul Adrian Solomon a fost numit „vătaf”, după ce a amenințat cu scoaterea microfoanelor din priză.

Disputa parlamentarilor a început în timpul audierii președintelui ANRE. În momentul în care a fost întrebat dacă se consideră vinovat pentru explozia din Rahova și „pentru cei trei morți”, de către deputatul neafiliat Dumitru Coarnă, social-democratul Adrian Solomon a intervenit.

„Să încercăm să punem întrebări la obiect și mai puțin lacrimogene”, i-a transmis acesta.

Dumitru Coarnă a plusat, tot cu o întrebare pentru președintele ANRE: „Cum se face că numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy la ANRE?”, moment în care i-a fost tăiat microfonul.

Adrian Solomon: „Ar trebui să ne referim la obiectul ședinței de astăzi.”

Dumitru Coarnă: „Obiectul e viața noastră, ei nu fac altceva decât să ne distrugă.”

Adrian Solomon: „Nu exagerați că putem scoate microfonul din priză.”

În discuția celor doi deputați a intervenit și senatorul Dorin Petrea, ales pe listele SOS România, dar care în prezent este neafiliat.

Dorin Petrea: „Domnule președinte, nu e normal să aveți tonul acesta. Ori ne respectăm cu toții, ori dumneavoastră sunteți vătaful și noi stăm să vă ascultăm.”

Adrian Solomon: „Eu sunt cel care conduce ședința și vă rog să respectați regulamentul.”

Dorin Petrea: „Schimbați-vă tonul că nu suntem la Vaslui, suntem în Parlamentul României!”

După schimbul de replici, senatorul a părăsit sala de sedință și le-a transmis celor prezenți: „Atunci vorbiți între voi. Faceți ce vreți.”.

Deputatul Dumitru Coarnă a venit în repetate rânduri atacuri și chiar jigniri la adresa social-democraților de-a lungul timpului. În 2023, în plenul Camerei Deputaţilor, acesta le transmitea parlamentarilor PSD: „Eu ştiu că sunteţi homosexuali şi aţi văzut la televizor, în grup, ce aţi făcut între voi. Nu puteţi avea copii, nu vă bateţi joc de ţara asta. O să vă vină rândul, trădătorilor!", a spus Coarnă, care până în 2022 a făcut și el parte din PSD.

Dincolo de disputele din Parlament, deputatul Adrian Solomon s-a remarcat în trecut și prin alte scandaluri. În 2020, a iscat un scandal monstru din cauză că i s-a cerut să poarte mască într-un restaurant fast-food.

Solomon: „Băi Mustafa (...) ești în România aicea (...) Alo, Mustafa! Arată-mi că ai voie să muncești aici! (...) Băi, panaramă!”, i-a transmis acesta casierului care i-a cerut să poarte mască.

