Live TV

Video Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?”/ „Nu vă e rușine?”

Data publicării:
george simion anca alexandrescu
Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liderul AUR George Simion și Anca Alexandrescu, fosta candidată AUR la Primăria Capitalei, s-au contrat în direct, la Realitatea Plus, după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea și numele liderului AUR. „Ce ai de faci așa?”, i-a răspuns Simion Ancăi Alexandrescu, parafrazând textul unei manele, ceea ce a enervat-o pe fosta candidată la primărie. Discuția a degenerat rapid.

Dialogul dintre George Simion și Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus: 

„George Simion: Anca… 

Anca Alexandrescu: N-a răspuns! 

George Simion: Anca! Anca! 

Anca Alexandrescu: Doamna Alexandrescu! Doamna Alexandrescu! 

George Simion: Dacă pot vorbi… 

Anca Alexandrescu: Domnule Simion! 

George Simion: Doamna Alexandrescu! 

Anca Alexandrescu: Așa, vă rog. 

George Simion: Doamna Alexandrescu… 

Anca Alexandrescu: Vă rog! 

George Simion: Ce ai de faci așa? 

Anca Alexandrescu: Nu vă e rușine? Domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa? 

George Simion: Eu v-am întrebat, răspundeți la întrebare. 

Anca Alexandrescu: Deci, stimate domnule Simion… 

Moderator: George Simion, îmi cer scuze… îmi cer scuze, dar insinuarea asta nu-și are locul într-o emisiune de televiziune nici măcar în glumă. 

Anca Alexandrescu: Dar nu vă e rușine să vorbiți așa? 

George Simion: Dar cum am vorbit? Ce-am spus? Puteți reproduce?” 

Maneaua „Ce-ai fă de faci așa” a devenit populară pe internet, în special în ultimele săptămâni. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana stoica usr
1
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
dr. viorica radoi
2
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
August Hanning
3
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
2026-10-08-4416
4
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Motivarea Curții...
Divorțul anului tocmai a fost pronunțat, iar el jubilează: "Am toate motivele să ciocnesc un pahar!"
Digi Sport
Divorțul anului tocmai a fost pronunțat, iar el jubilează: "Am toate motivele să ciocnesc un pahar!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kelemen hunor inquam
Kelemen Hunor: Anticipatele nu schimbă absolut nimic în bine. În jurul partidului AUR se va forma un guvern
George Simion.
„Deci vei fi premierul din guvernul PSD?” Comentariul lui George Simion la postarea lui Luca Niculescu
SIMION NAWFAL
„La fel ca în cazul lui Trump.” Simion i s-a plâns unui influencer din SUA acuzat de spălare de bani de soarta lui Georgescu
george simion
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”
Recomandările redacţiei
femeie frig primavara vreme rece
De la 30 de grade, la frig și ninsori. ANM anunță o răcire puternică...
Navanethem „Navi” Pillay
Premiul Nobel pentru Pace 2026 a fost câștigat de Navanethem „Navi”...
Ukrainian Court Detains Alleged Killers of Monaco Bomb Attack Suspect
Versiunea suspectului în cazul atentatului cu bombă din Monaco asupra...
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
Platforma TollRo are din nou probleme tehnice. Ce trebuie să știe...
Ultimele știri
Nicuşor Dan, de Ziua comemorării victimelor Holocaustului din România: „Recursul la memorie şi la istorie este crucial”
Un politician pe nume Hitler Mussolini a câştigat alegerile locale din Peru
Comisia Europeană îi provoacă pe tineri să lupte cu bacteriile rezistente la antibiotice. Ce trebuie să facă într-un joc din Fortnite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii atrag norocul, succesul și prosperitatea în următoarele zile. Se deschid noi oportunități financiare...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
S-au terminat banii! Cutremur în SuperLigă: două cluburi sunt pe marginea prăpastiei după ce au rămas fără...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
“E două – trei clase peste Miculescu!” Atacantul lui U Cluj, propus lui Gigi Becali la FCSB
Adevărul
FMI anunță sfârșitul banilor ieftini. România trebuie să reducă deficitul cu o economie aproape blocată
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Probleme pentru Adriana Iliescu, femeia care a devenit mamă la 66 de ani. Se judecă de peste 20 de ani cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Cameramanul nu a putut rezista”. A filmat-o la marginea terenului, iar imaginile au făcut înconjurul planetei
Pro FM
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine după începutul școlii: „Nu mai este un bebeluș”. Cum se implică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tommy Lee Jones, prima apariție pe covorul roșu la mai bine de nouă luni de la moartea fiicei sale. Ethan...
Adevarul
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură...
Newsweek
Ajutor la pensie: Cum pot obține pensionarii ajutorul de încălzire? Ce acte se depun? Unde? Ghidul complet
Digi FM
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă, pufoasă și aromată, perfectă pentru zilele reci
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde un secret vechi de peste 3.300 de ani. Descoperirea care ar putea...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Joe Manganiello rupe tăcerea despre anii cu Sofia Vergara: "Eram din ce în ce mai bolnav". Ce acuzații îi...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”