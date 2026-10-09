Liderul AUR George Simion și Anca Alexandrescu, fosta candidată AUR la Primăria Capitalei, s-au contrat în direct, la Realitatea Plus, după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea și numele liderului AUR. „Ce ai de faci așa?”, i-a răspuns Simion Ancăi Alexandrescu, parafrazând textul unei manele, ceea ce a enervat-o pe fosta candidată la primărie. Discuția a degenerat rapid.

Dialogul dintre George Simion și Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus:

„George Simion: Anca…

Anca Alexandrescu: N-a răspuns!

George Simion: Anca! Anca!

Anca Alexandrescu: Doamna Alexandrescu! Doamna Alexandrescu!

George Simion: Dacă pot vorbi…

Anca Alexandrescu: Domnule Simion!

George Simion: Doamna Alexandrescu!

Anca Alexandrescu: Așa, vă rog.

George Simion: Doamna Alexandrescu…

Anca Alexandrescu: Vă rog!

George Simion: Ce ai de faci așa?

Anca Alexandrescu: Nu vă e rușine? Domnule Simion, nu vă e rușine să vorbiți așa?

George Simion: Eu v-am întrebat, răspundeți la întrebare.

Anca Alexandrescu: Deci, stimate domnule Simion…

Moderator: George Simion, îmi cer scuze… îmi cer scuze, dar insinuarea asta nu-și are locul într-o emisiune de televiziune nici măcar în glumă.

Anca Alexandrescu: Dar nu vă e rușine să vorbiți așa?

George Simion: Dar cum am vorbit? Ce-am spus? Puteți reproduce?”

Maneaua „Ce-ai fă de faci așa” a devenit populară pe internet, în special în ultimele săptămâni.

Editor : A.C.