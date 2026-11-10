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Video Scandal în Parlament din cauza șefiei Curții de Conturi. PNL și USR acuză o alianță PSD-AUR la alegerea lui Sorin Lazăr

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Foto: Inquam Photos
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Scandal în Parlament pe șefia Curții de Conturi. Fostul parlamentar PSD de Buzău, Sorin Lazăr, a fost ales președinte interimar al instituției cu voturile PSD, AUR și UDMR. PNL și USR i-au acuzat pe social-democrați că fac, din nou, alianță cu AUR pentru a-și impune oamenii în funcții-cheie. Potrivit informațiilor Digi24, postul de președinte cu mandat deplin ar fi păstrat pentru actualul vicepremier PSD, Marian Neacșu, după plecarea sa din Guvern.

Adrian Echert, deputat USR: „Cei de la PSD au nevoie de anumite voturi doar pentru învestirea Guvernului. Pentru că pentru orice altceva există AUR. E ca în reclama aia celebră”. 

Gabriela Horga, senatoare PNL: „Am văzut azi din nou cum alianța PSD-AUR merge înainte, cum alianța PSD-AUR a mai capturat încă o instituție a statului. Voi cei de la AUR care le spuneți oamenilor că sunteți în opoziție față de PSD, cum ați dat putere PSD să pună un președinte interimar la Curtea de Conturi, în loc să se demareze procedura de numire a noilor membri, așa cum prevede legea”. 

Social-democrații au ieșit cu un contraatac, iar cei de la AUR au negat alianța. 

Adrian Câciu, deputat PSD: „Polul format din trompetele musca și țânțarul, cum le zic eu, sau pițigoii de la PNL și USR nu au alt obiectiv decât distrugerea poporului român”. 

Petrișor Peiu, senator AUR: „Îi incurajez pe colegii de la PNL și USR să deschidă orice manual de politologie și o să vadă că definiția majorității guvernamentale e simplă: parlamentarii care votează învestirea guvernului. 

Le mai aduc aminte că le-am promis că la prima moțiune de cenzură împotriva guvernului vom vota alături de dvs. Curaj!”.  

Funcția de președinte al Curții de Conturi a rămas vacantă în iulie 2025, după plecarea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională. Interimatul a fost preluat atunci de Mirela Călugăreanu, fostă șefă a Fiscului. Potrivit informațiilor Digi24, mandatul deplin ar fi dorit de vicepremierul PSD Marian Neacșu, după ieșirea din Guvernul Luca Niculescu.

Editor : A.C.

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