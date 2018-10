Crin Antonescu: Nu înțeleg de ce ar trebui să își dea Orban demisia. Pentru că a votat la referendum?

Fostul președinte PNL, Crin Antonescu, a declarat pentru Digi24 că nu înțelege nemulțumirile din PNL și spune că liderii formațiunii care-l critică pe Ludovic Orban "nu sunt foarte clari". "Dacă e vorba strict de referendum nu înțeleg motivele de nemulțumire," a precizat Antonescu.

Crin Antonescu: "Cei care azi reproșează brusc și intens conducerii PNL, președintelui PNL povestea de la referendum nu sunt foarte clari. Sunt nemulțumiri de alta natură, mai vechi? Dacă e vorba strict de referendum nu înțeleg motivele de nemulțumire. Am auzit că domnul Dancă va spunea că PNL a făcut o opțiune identitară doctrinară. Am asumat împreună cu tot partidul atunci când am trecut la PPE și acest lucru s-a făcut chiar înainte de fuziunea cu PDL



-Ce abordare are PNL ca membru al PPE în legătură cu libertățile minorităților sexuale?



Crin Antonescu: Libertățile minorităților sexuale nu au fost și nu sunt puse în discuție sub nicio formă de PNL.



-Când liderul PNL spune că va vota pentru familia tradițională, unde își mai au locul acele libertăți?



Crin Antonescu: În afara căsătoriei. Faptul că PNL, nu sunt avocatul domnului Orban, dar PNL a dat decizia fiecărui membru să voteze da sau nu, dar și președintele partidului avea dreptul la o opțiune. Ce se culpabilizează? Că Orban a votat și a votat pentru? Suntem foarte mulți atunci care ar trebui să fim excluși. Una sunt libertățile pe care nimeni nu le-a pus în discuție, alta e viziunea conservatoare. Atunci când cei care vorbesc împotriva unei legiferări și se autointitulează progresiști, eu ce să înțeleg? În viitorul apropiat va trebui să ne căsătorim toți cu același sex?



Poate să facă o alegere liberă, păstrând și sensul unor instituții care țin o societate. Nu avem de ce să ne confruntăm sau să ne irităm foarte tare. E o poziție conservatoare, e dreptul celor care au îmbrățișat-o, atâta vreme cât partidul nu s-a angajat în afara unei consultări în întregime, nu văd sensul reproșului actual.

-Lucrurile ar fi fost clare acum 4 ani când PNL s-a înscris în PPE. E posibil ca mulți dintre cei care susțin valorile PNL să nu fi avut habar despre linia PNL când vine vorba de minoritățile sexuale. Ce efect va avea acum?



Crin Antonescu: E simplu. Pentru că nu a existat vreun congres special pe tema asta, conducerea partidului a adoptat linia oficială că fiecare să facă ce vrea. Dacă sunt oameni care consideră că instituirea căsătoriei între membri de același sex e o formă de libertate de care nu se pot dispensa, nu mai votează PNL. Sunt opțiuni și opțiuni. Pot iniția un congres extraordinar în care să susțină o altă linie a PNL. Nu înțeleg de ce ar trebui să își dea Orban demisia. Pentru că a votat la acest referendum?"

Ludovic Orban este acuzat din interiorul partidului că duce formaţiunea într-o direcţie greşită, după ce a mers la vot şi şi-a declarat sprijinul pentru modificarea Constituţiei. "Aș fi preferat ca pozițiile colegilor publice, mai mult sau mai puțin coordonate, să arate acest eșec lamentabil al PSD-ului," a declarat Ludovic Orban.

