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Primarul Chirica îi cere demisia lui Muraru și îl avertizează pe Bolojan: „Dacă nu faceți ordine, fac eu”. Replica liderului PNL Iași

Data actualizării: Data publicării:
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Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași. Foto: Inquam Photos / Liviu Chirica
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Din articol
Muraru: Chirica încearcă să ascundă lipsa unui PUG și haosul urbanistic Un conflict care durează de peste un an

Tensiunile din PNL Iași au escaladat vineri, după ce primarul Mihai Chirica i-a cerut public demisia liderului filialei județene, Alexandru Muraru, pe care îl acuză că face presiuni asupra consilierilor locali liberali pentru a le influența votul. Chirica i-a cerut, totodată, președintelui PNL, Ilie Bolojan, să intervină, avertizând că, în caz contrar, „va face el ordine”. În replică, Alexandru Muraru a declarat pentru Digi24.ro că edilul încearcă să transforme disputa într-un conflict personal pentru a ascunde problemele reale ale administrației: „Acest spectacol al declarațiilor îi folosește doar pentru a-și ascunde problema de fond a lipsei unui PUG și a unui mod nesustenabil de a se construi în oraș”.

Conflictul dintre primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, și conducerea organizației județene a PNL a izbucnit din nou în ședința de vineri a Consiliului Local, unde edilul a lansat un atac dur la adresa președintelui filialei, Alexandru Muraru. Chirica a afirmat că Muraru exercită presiuni asupra consilierilor locali liberali pentru a le schimba opțiunea de vot, sub amenințarea excluderii din Consiliul Local.

„Mă adresez foarte direct domnului Ilie Bolojan. Luați act de faptul că în organizația județeană PNL Iași actualul președinte, în care dumneavoastră v-ați pus foarte multă încredere, face presiuni asupra consilierilor locali. Le schimbă intenția de vot sub amenințarea eliminării din acest consiliu. Este un abuz de funcție pe care actualul președinte Alexandru Muraru îl face”, a declarat Mihai Chirica.

Edilul a susținut că este vorba despre „un abuz repetat” și despre presiuni constante exercitate de conducerea organizației județene.

„Dacă nu faceți ordine și nu puneți lucrurile la punct, așa cum prevede legea și așa cum trebuie făcut, aveți cuvântul meu de primar al municipiului Iași că voi încerca să fac eu acest lucru. În același timp, îi cer demisia președintelui PNL Alexandru Muraru din funcția de președinte, funcție pe care o ocupă, din punctul meu de vedere, în mod imoral. Nu are ce căuta acolo”, a mai spus Chirica.

Muraru: Chirica încearcă să ascundă lipsa unui PUG și haosul urbanistic

Contactat de Digi24.ro, Alexandru Muraru a respins acuzațiile și a afirmat că declarațiile primarului reprezintă un atac personal menit să deturneze atenția de la problemele administrației locale.

„Atacurile personale ale primarului Chirica la adresa mea spun mai multe despre caracterul dânsului decât despre mine. Este trist că încearcă să transforme într-un conflict personal această situație simplă prin care PNL îi solicită un lucru clar: dezvoltare urbanistică sănătoasă, interesul public înaintea interesului privat și aprobarea documentațiilor PUZ având în vedere nevoile comunității, nu doar interesul pentru profit al dezvoltatorilor”, a declarat liderul PNL Iași.

Muraru susține că adevărata problemă este lipsa unui nou Plan Urbanistic General (PUG), document pe care administrația locală ar fi trebuit să îl finalizeze.

„Acest spectacol al declarațiilor îi folosește doar pentru a-și ascunde problema de fond a lipsei unui PUG și a unui mod nesustenabil de a se construi în oraș, aspect care reiese din traficul infernal, poluare, școli aglomerate sau deficit de locuri la creșă”, a afirmat acesta.

Liderul liberal a precizat că îndemnul adresat consilierilor locali de a vota împotriva unor proiecte urbanistice are ca scop protejarea interesului public.

„PNL nu poate fi folosit pentru voturi pe care le negociază PSD cu AUR și cu Chirica în detrimentul orașului și al comunității. Când distrugi un oraș, o faci pentru generații care vor suferi”, a declarat Muraru.

Un conflict care durează de peste un an

Relațiile dintre Mihai Chirica și conducerea PNL Iași sunt tensionate de mai bine de un an și s-au deteriorat după mai multe divergențe privind proiectele urbanistice promovate în Consiliul Local.

Pe 3 iulie, filiala ieșeană a PNL a anunțat că se delimitează de votul celor șapte consilieri locali liberali care au susținut patru proiecte privind dezvoltări imobiliare, în ciuda deciziei organizației județene. Tot atunci, conducerea PNL a anunțat declanșarea procedurilor de sancționare a acestora.

La acel moment, Mihai Chirica a reacționat dur, afirmând că „diferența dintre politicieni și politruci este dată de votul oamenilor” și acuzându-l pe Alexandru Muraru că acționează din frustrări personale.

Surse din conducerea PNL Iași au declarat pentru News.ro că este foarte puțin probabil ca Mihai Chirica să mai fie candidatul partidului pentru un nou mandat de primar la alegerile locale din 2028.

În replica transmisă Digi24.ro, Alexandru Muraru a subliniat însă că va continua să susțină reformele promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și că nu va răspunde atacurilor prin invective.

„Eu voi continua să apăr valorile Partidului Național Liberal, să susțin reformele Guvernului condus de Ilie Bolojan și să reprezint cu seriozitate interesele ieșenilor. Nu mă voi abate de la această direcție și nu voi răspunde provocărilor prin invective. Istoria politică îi judecă pe oameni după ceea ce construiesc, nu după zgomotul pe care îl fac pentru a-și masca lipsa de realizări”, a transmis liderul PNL Iași.

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Editor : C.A.

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