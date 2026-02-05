Deputatul neafiliat Radu Ionescu, exclus din POT, a acuzat-o pe președinta Partidului Oamenilor Tineri Anamaria Gavrilă că ar fi impus parlamentarilor să plătească cotizații de aproximativ 8.000 de lei pe lună, prin firme „umbrelă”, și să angajeze personal fictiv. În replică, Gavrilă a declarat, pentru Digi24.ro, că afirmațiile sunt false și i-a cerut acestuia să vină cu dovezi clare.

Radu Ionescu a susținut, într-un comunicat de presă că plecările din grupul parlamentar POT nu sunt rezultatul „presiunii asupra unor indivizi”, ci al stilului de conducere impus de președinta partidului.

„Un partid nu se destramă pentru că «unii nu rezistă presiunii», ci pentru că liderii nu știu să gestioneze oameni, diferențe de opinie și realitatea politică”, a precizat Ionescu.

„Când tot mai mulți oameni pleacă, problema nu mai este «caracterul lor», ci stilul de conducere. Un lider care dă vina exclusiv pe cei care pleacă refuză, de fapt, să-și asume propriul eșec”, a spus el.

El mai afirmă că lidera POT ar fi folosit fonduri din subvenția de partid prin firme „umbrela” și că parlamentarii ar fi fost obligați să plătească sume lunare prin intermediul acestora, plus să angajeze personal fictiv pentru a-i transfera jumătate din bani.

„Se vorbește mult despre «busola POT». Dar realitatea este că această busolă nu a indicat niciodată interesul public, ci controlul, disciplina impusă și obediența în scopul de a o îmbogăți pe lidera POT”, a mai scris Ionescu.

Gavrilă: „Este incredibil. Nu am avut afaceri”

Pentru Digi24.ro, președinta POT, deputata Anamaria Gavrilă, a respins acuzațiile și a pus la îndoială credibilitatea lui Radu Ionescu, care a fost exclus din partid.

Reamintim că deputații Monica și Radu Ionescu au fost excluși din partid și din grupul parlamentar, după ce au fost acuzați de acte de violență. Radu Ionescu a îmbrâncit o colegă, iar soția acestuia i-a încurajat comportamentul, a explicat persoana responsabilă de comunicare a Partidului Oamenilor Tineri, pentru Digi24.ro.

„Din păcate, acest om este cineva care a fost exclus din partid pentru violență asupra unei femei. Vă rog să luați asta în calcul”, a declarat, pentru Digi24.ro, Anamaria Gavrilă.

Lidera POT a negat orice implicare în firmele menționate de Ionescu.

Citește și: Anamaria Gavrilă a pierdut procesul cu o deputată pe care a exclus-o din partid. Recent, l-a dat afară și pe liderul deputaților POT

„Sigur acele firme se văd exact și să vedem care este legătura mea cu ce firme spune dânsul, pentru că eu nu am avut afaceri în România. De șase ani și ceva sunt deputat. M-am ocupat cu asta non-stop și cu construirea partidului. Este incredibil să spună că sunt firme de-ale mele sub acoperire”, a mai explicat ea.

Gavrilă a mai subliniat că orice afirmație privind beneficii financiare trebuie verificată cu dovezi concrete:

„Să îi cereți domnului acestuia dovezi și pentru ce servicii și în ce condiții și cum făceam eu profit din acele firme și cum beneficiam eu de nu știu ce sume pentru că asta va clarifica totul”, a completat aceasta.

Context politic: dezbinare și pierderi electorale

Radu Ionescu a mai susținut că stilul de conducere al lui Gavrilă ar fi dus la eșecul partidului la alegeri locale parțiale și la fragmentarea grupului parlamentar.

„Gavrilă nu a reușit să gestioneze eșecul de la localele parțiale. S-a așteptat să câștige Primăria Capitalei și a obținut sub 0,2%. Apoi a refuzat să-și asume asume responsabilitatea”, a mai spus el.

Potrivit acestuia, problema nu este pierderea unor parlamentari, ci „golirea din interior” a partidului.

„Un proiect politic moare din lipsă de leadership”, a conchis Radu Ionescu.

Pe 19 noiembrie 2025, un proiect de lege depus la Parlament de doi deputați neafiliați, Monica și Radu Ionescu, care restrângea dreptul la avort a fost respins de Senat, prima cameră sesizată.

Inițiativa legislativă a soților Radu Mihai Ionesu și Monica Ionescu prin care vor să incrimineze avortul „amintește de Decretul 770 a dictatorului Nicolae Ceaușescu”, preciza Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (ICCMER), pe 18 septembrie 2025. Partidul REPER a condamnat și el proiectul care limitează dreptul femeilor la avort și „reînvie practicile de inspirație comunistă și putinistă”. „O inițiativă perversă”, cataloghează senatoarea PSD Victoria Stoiciu propunerea de lege a celor doi parlamentari.