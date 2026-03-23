Live TV

Scandal în PSD Argeș. Primarul social-democrat din Pitești critică parlamentarii partidului: „Doar se laudă că aduc bani. Mi-e silă!”

Data publicării:
cristian gentea
Primarul Piteștiului, social-democratul Cristian Gentea, critică parlamentarii PSD. Sursa foto: Facebook

Primarul PSD al Piteștiului, Cristian Gentea, îi acuză pe parlamentarii social-democrați din Argeș că nu ajută cu nimic orașul, ci doar se laudă că aduc bani pentru dezvoltarea comunității. „Cât credeți că veți mai putea minți electoratul?”, mai spune edilul.

„Astăzi, după ultima postare a PSD Argeș, mi s-a făcut silă! Băi, fraților (dacă vă mai pot numi așa...), voi sunteți sănătoși la cap? Cât credeți că veți mai putea minți electoratul, când vorbiți despre Municipiul Pitești? Nu știe toată lumea că nu vreți să ajutați cu nimic? Nu susțineți nicio investiție, nu sprijiniți cu nimic FC Argeș. M-ați întrebat, măcar o singură dată, dacă puteți ajuta cu ceva? În afară de a unelti să mă schimbați de la urmatoarea candidatură la Primăria Pitești și de la conducerea PSD Pitești, mai aveți ceva în cap legat de acest oraș?”, a scris edilul, duminică, pe Facebook. 

Cristian Gentea susține că, în ultimii ani, parlamentarii PSD Argeș nu au mai redirecționat niciun leu pentru Pitești:

„Acum se laudă cu o stradă (Intrarea Lamâiței) despre care nu știu nimic. Nu știu unde este, nu știu câtă nevoie este de modernizare acolo. Cum de au ales-o? Avem 7 străzi cu probleme similare, pe care le vom moderniza în 2026. Nu, domnilor, nu dumneavoastră ați adus acești bani! Nu vă mai lăudați, că lumea știe despre ce este vorba. Nu ajutați cu nimic Piteștiul! Din contră, nu doriți decât să puneți bețe-n roate! Nu veți reuși, vă asigur!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacția primarului vine în contextul votării bugetului de stat în Parlament, după ce PSD Argeș a transmis că parlamentarii partidului „au susţinut în Parlament şi au reuşit includerea în bugetul de stat a finanţării unor proiecte de mare importanţă pentru zeci de mii de argeşeni”. 

Cristian Gentea a fost reales primar al Piteștiului din partea PSD în iunie 2024 și se află la al doilea mandat. 

Citește și: Mult după miezul nopții, parlamentarii au votat să dea bani de la buget pentru o asociație anti-avort: „Nu am știut ce votăm"

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Medicii i-au pus durerile pe seama unei întinderi musculare, dar diagnosticul de la 22 de ani a dărâmat-o...
Cancan
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluiri despre transferurile din vară de la FCSB: „Trei-patru jucători trebuie să vină. Pe...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Dezvăluiri-bombă din dosarul ”paralel” al lui Călin Georgescu. Cine e fostul senator PSD chemat să rezolve...
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Regula de la trecerea de pietoni pe care mulți șoferi o greșesc. Când ești obligat să oprești, de fapt
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
78.000 de oameni la unison! Simona Țăranu: ”Recunosc! Mi s-a făcut pielea de găină”
Pro FM
Imagini virale cu Justin Timberlake în arest: „Mă tratați ca pe un criminal”. Artistul a făcut o serie de...
Film Now
Cine l-a salvat pe Chuck Norris când și-a pierdut „sufletul” la Hollywood: „A fost un exemplu de credință și...
Adevarul
The Economist: războiul din Iran îl face pe Donald Trump mai slab și mai imprevizibil
Newsweek
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Filmul care înregistrează cel mai profitabil debut al anului la box office. Scor de 95% pe Rotten Tomates
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...