Scandal în PSD Argeș. Primarul social-democrat din Pitești critică parlamentarii partidului: „Doar se laudă că aduc bani. Mi-e silă!”

Primarul PSD al Piteștiului, Cristian Gentea, îi acuză pe parlamentarii social-democrați din Argeș că nu ajută cu nimic orașul, ci doar se laudă că aduc bani pentru dezvoltarea comunității. „Cât credeți că veți mai putea minți electoratul?”, mai spune edilul.

„Astăzi, după ultima postare a PSD Argeș, mi s-a făcut silă! Băi, fraților (dacă vă mai pot numi așa...), voi sunteți sănătoși la cap? Cât credeți că veți mai putea minți electoratul, când vorbiți despre Municipiul Pitești? Nu știe toată lumea că nu vreți să ajutați cu nimic? Nu susțineți nicio investiție, nu sprijiniți cu nimic FC Argeș. M-ați întrebat, măcar o singură dată, dacă puteți ajuta cu ceva? În afară de a unelti să mă schimbați de la urmatoarea candidatură la Primăria Pitești și de la conducerea PSD Pitești, mai aveți ceva în cap legat de acest oraș?”, a scris edilul, duminică, pe Facebook.

Cristian Gentea susține că, în ultimii ani, parlamentarii PSD Argeș nu au mai redirecționat niciun leu pentru Pitești:

„Acum se laudă cu o stradă (Intrarea Lamâiței) despre care nu știu nimic. Nu știu unde este, nu știu câtă nevoie este de modernizare acolo. Cum de au ales-o? Avem 7 străzi cu probleme similare, pe care le vom moderniza în 2026. Nu, domnilor, nu dumneavoastră ați adus acești bani! Nu vă mai lăudați, că lumea știe despre ce este vorba. Nu ajutați cu nimic Piteștiul! Din contră, nu doriți decât să puneți bețe-n roate! Nu veți reuși, vă asigur!”

Reacția primarului vine în contextul votării bugetului de stat în Parlament, după ce PSD Argeș a transmis că parlamentarii partidului „au susţinut în Parlament şi au reuşit includerea în bugetul de stat a finanţării unor proiecte de mare importanţă pentru zeci de mii de argeşeni”.

Cristian Gentea a fost reales primar al Piteștiului din partea PSD în iunie 2024 și se află la al doilea mandat.

Citește și: Mult după miezul nopții, parlamentarii au votat să dea bani de la buget pentru o asociație anti-avort: „Nu am știut ce votăm”

