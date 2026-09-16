Live TV

Video Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina

Rebeca Manea Data actualizării: Data publicării:
captura
Captură Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Jigniri lansate de Dan Tănasă în timpul dezbaterilor

Comisiile pentru apărare din Parlament au aprobat solicitarea Administrației Prezidențiale de a trimite cel mult 20 de militari români la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Ședința în care s-a dezbătut solicitarea Președintelui României nu a fost lipsită de scandal, protagonist fiind deputatul AUR, Dan Tănasă. Solicitarea mai trebuie aprobată într-un plen comun al celor două Camere ale Parlamentului. 

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au dezbătut miercuri, 16 septembrie, solicitarea Administrației Prezidențiale.

„Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia. România NU trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front”, a subliniat Administrația Prezidențială, într-o postare pe Facebook, publicată săptămâna trecută.

Administrația Prezidențială a mai explicat că Structura de comandă își va desfășura activitatea în Franța și Marea Britanie, „la mii de kilometri distanță de linia frontului” și că personalul militar care va participa va fi implicat exclusiv în activități de planificare, comandă și control.

Practic, cei 20 de militari vor rămâne la comandamentele Coaliției de Voință din Franța și Marea Britanie până când se va semna un acord de pace în Ucraina. 

Cele două comisii au aprobat solicitarea Administrației Prezidențiale, cu majoritate, însă ședința nu a fost lipsită de scandal.

Jigniri lansate de Dan Tănasă în timpul dezbaterilor

Dan Tănasă, deputatul AUR, a fost deranjat de ideea că parlamentarii din comisie trebuie să ridice doar două întrebări în timpul ședinței.

„O să punem toate întrebările. Nu o să punem câte întrebări vreți dumneavoastră (...) Mă deranjează că ne băgați pumnul în gură, aia ne deranjează, că vreți să ne băgați în război cu Federația Rusă, asta ne deranjează”, este un fragment din ceea ce a spus Dan Tănasă în timpul ședinței.

Ulterior, acesta l-a jignit pe deputatul USR Bogdan Rodeanu (vicepreședintele Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților).

„Dacă vrei respect, nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”, i-ar fi transmis Dan Tănasă lui Bogdan Rodeanu, conform relatării reporterului Digi24 prezent la fața locului.

După ce a trecut de comisii, solicitarea Administrației Prezidențiale mai trebuie aprobată și de plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Romania Farmers Protest
2
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
Dmitri Peskov
3
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
protest fermieri piata victoriei
4
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
5
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...
Georgina Rodriguez a renunțat la "CR7"
Digi Sport
Georgina Rodriguez a renunțat la "CR7"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
simion aur inquam george calin
George Simion, despre implicarea membrilor AUR în violenţele din Piața Victoriei: „Din ce ştiu eu nu. E rău să participi la protest?”
soldati ucraineni - pokrovsk
Ucraina a lansat contraofensiva „Vivaldi”. General: „Deocamdată, vă rog să rețineți acest nume”
george simion nicusor dan consultari cotroceni
George Simion: Nicușor Dan nu e în stare să numească un premier. În ultimele 4 luni a fost mai interesat să treacă Codul urbanismului
george simion face declaratii
George Simion: Demonstranții din Piața Victoriei au fost buni și mult prea răbdători
sighiartau se opune psd
Un lider PNL spune că AUR ar trebui să intre la guvernare: „Alegătorii să vadă că sunt doar niște Moș Crăciuni falși”
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan cheamă, joi, partidele la Cotroceni pentru desemnarea...
Violențe în Piața Victoriei.
Ciobanii care au protestat în Capitală au fost chemați la Cotroceni...
antidrona
Imagini cu noile sisteme antidronă care vor proteja porturile...
Romania Farmers Protest
Cum s-a făcut mobilizarea pentru protestul violent din Piața...
Ultimele știri
„Ne așteaptă un maraton.” Germania a început să pregătească spitalele pentru situația în care începe un război
Fost director CIA: „Putin a făcut NATO măreț. Rusia nu va reuși să-și atingă obiectivele de război”
Concordia propune un pact național pentru economia României pe 20-30 de ani: „Trebuie să vorbim despre competitivitate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Fetele mele m-au văzut la pământ”. Soția lui Bruce Willis, confesiuni dureroase despre lupta cu boala...
Cancan
Tatăl fetiței Mădălinei Apostol a fost prezent la priveghi! Ce DECIZIE a luat Cătălin în privința fiicei lor
Fanatik.ro
Mirel Rădoi la U Cluj în locul lui Bergodi? „E agreat de toată lumea din club”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, afacere fabuloasă. Cum a ajuns proprietar peste o companie IT a statului...
Adevărul
Arabia Saudită, lovită din toate părțile. Trump refuză să sprijine militar regatul împotriva rebelilor houthi
Playtech
Micul oraș din România care devine un punct-cheie pentru producția de muniție NATO. Are o tradiție...
Digi FM
Mircea Bravo a stat de vorbă cu câștigători reali la Loto: „Sunt oameni care în 6 luni și-au pierdut toți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
Pro FM
Ștefan Bănică Jr., mărturisire emoționantă la 31 de ani de la moartea tatălui său: „E un gol care nu poate fi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Amanda Seyfried și Thomas Sadoski s-au despărțit după 9 ani de căsnicie: „Ne-am avut unul pe celălalt pentru...
Adevarul
Atacul fostului procuror general al Ucrainei asupra instituțiilor anticorupție ar putea declanșa o criză...
Newsweek
Pensii de invaliditate recalculate și plătite greșit. Abateri de peste 60 de milioane de lei
Digi FM
Școală de 4 milioane de lei într-o comună fără niciun elev. Primarul ar veni la birou cu elicopterul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Mai mulți artiști s-au retras din turneul lui Ed Sheeran. Decizia vine după mesajele pro-palestiniene ale lui...