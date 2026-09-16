Comisiile pentru apărare din Parlament au aprobat solicitarea Administrației Prezidențiale de a trimite cel mult 20 de militari români la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Ședința în care s-a dezbătut solicitarea Președintelui României nu a fost lipsită de scandal, protagonist fiind deputatul AUR, Dan Tănasă. Solicitarea mai trebuie aprobată într-un plen comun al celor două Camere ale Parlamentului.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au dezbătut miercuri, 16 septembrie, solicitarea Administrației Prezidențiale.

„Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia. România NU trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front”, a subliniat Administrația Prezidențială, într-o postare pe Facebook, publicată săptămâna trecută.

Administrația Prezidențială a mai explicat că Structura de comandă își va desfășura activitatea în Franța și Marea Britanie, „la mii de kilometri distanță de linia frontului” și că personalul militar care va participa va fi implicat exclusiv în activități de planificare, comandă și control.

Practic, cei 20 de militari vor rămâne la comandamentele Coaliției de Voință din Franța și Marea Britanie până când se va semna un acord de pace în Ucraina.

Cele două comisii au aprobat solicitarea Administrației Prezidențiale, cu majoritate, însă ședința nu a fost lipsită de scandal.

Jigniri lansate de Dan Tănasă în timpul dezbaterilor

Dan Tănasă, deputatul AUR, a fost deranjat de ideea că parlamentarii din comisie trebuie să ridice doar două întrebări în timpul ședinței.

„O să punem toate întrebările. Nu o să punem câte întrebări vreți dumneavoastră (...) Mă deranjează că ne băgați pumnul în gură, aia ne deranjează, că vreți să ne băgați în război cu Federația Rusă, asta ne deranjează”, este un fragment din ceea ce a spus Dan Tănasă în timpul ședinței.

Ulterior, acesta l-a jignit pe deputatul USR Bogdan Rodeanu (vicepreședintele Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților).

„Dacă vrei respect, nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”, i-ar fi transmis Dan Tănasă lui Bogdan Rodeanu, conform relatării reporterului Digi24 prezent la fața locului.

După ce a trecut de comisii, solicitarea Administrației Prezidențiale mai trebuie aprobată și de plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului.

Editor : M.G.