Scandal în USR PLUS din cauza lui Vlad Voiculescu. „Viceprimarul ales” nu le mai răspunde colegilor la telefon și a lăsat baltă PMB

Vlad Voiculescu, care își arogase de câteva luni titulatura de „viceprimar ales” al Bucureștiului, deși această funcție nu este aleasă prin vot direct ci prin vot în Consiliul General al Municipiului, este acum în mijlocul unui scandal în USR PLUS, din cauză că, exact când trebuia să participe la ședința CGMB pentru a deveni oficial viceprimar, nu le-a mai răspuns colegilor la telefon și în locul său a fost desemnat viceprimar Horia Tomescu, despre care cei din partid susțin pe grupurile interne că a fost desemnat netransparent. Vlad Voiculescu a obținut la negocierile pentru Guvernul Cîțu funcția de ministru al Sănătății și nu mai este interesat de postul de viceprimar.

„Știe cineva pe unde umblă Vlad Voiculescu? Dacă îl vede cineva, să îi spună că și-a arogat rolul de leader al consilierilor generali USRPLUS, că s-a auto impus la toate negocierile cu PNL și că mâine avem ședința de Consiliu General pentru alegerea membrilor AGA în toate companiile municipale. Știți voi, alea care seacă bugetul Bucureștiului. Și mai spuneți-i că habar nu avem cu cine a vorbit de la PNL și dacă a vorbit ceva pentru că nu răspunde la telefon și nu mai e pe niciun grup de două zile. Dacă știți unde stă, lăsați-i un bilet în ușă, vă rog”, scria un lider al USR PLUS de la București pe grupurile interne de comunicare ale partidului, duminică.

Apelul său a rămas fără răspuns. Luni, la ședința Consiliului General, celor de la USR PLUS li s-a transmis că trebuie susținut la vot pentru funcția de viceprimar Horia Tomescu.

Dumitru Dobrev, membru fondator al USR, a explicat pe pagina sa de Facebook că cei de la USR au fost anunțați printr-un mesaj neasumat că, în locul lui Vlad Voiculescu, trebuie să voteze pe altcineva de la PLUS.

„Înțeleg că azi dimineață consilierii USR au primit un e-mail neasumat de un lider al Alianței prin care sunt anunțați că un anume Horia Tomescu va fi viceprimarul Capitalei, întrucît Vlad Voiculescu, cel mai probabil, va fi numit ministrul Sănătății. Nu contest că e foarte ușor de făcut asocierea ”Vlad Voiculescu e membru PLUS”, deci funcția de vice la PMB este în bătătura PLUS și conducerea PLUS e îndreptățită să numească un plușist. Dar tot atît de adevărat este că Vlad Voiculescu, în urma negocierii, a fost desemnat să deschidă lista de consilieri generali și s-a negociat pentru el o funcție mai vizibilă în considerarea marii sale notorietăți și pentru că a fost un potențial candidat la funcția de Primar General care a făcut pasul înapoi. Deci asta înseamnă că poziția de vice a lui VV a fost ”intuitu personae” nicidecum trasă la sorți. Acum mă întreb, e corect oare ca USR să fie pus în fața faptului împlinit și să i se comande ca unui răcan - uite un Tomescu, ia și votează-l, hai, în pas alergător, executaREA? Bașca, parcă eram fuzionați, suntem un singur partid, de ce să mai punem problema de USR vs PLUS? Parcă era cu unitate pentru binele românilor sau cum? Și asta în condițiile în care iată ce zice Protocolul de colaborare al Alianței: ”(3) La Consiliul General al Municipiului București, Alianța va susține și vota ca viceprimar pe Vlad Voiculescu de la PLUS. În cazul în care Alianța poate impune ambii viceprimari, al doilea viceprimar va fi desemnat de USR.” Ieri, Dacian Cioloș si Dan Barna au făcut turul presei cu declarații despre cum desemnările în funcțiile politice care revin USR PLUS vor fi făcute transparent și meritocratic: ”Așa cum am spus-o de fiecare dată, ideea de recompensă nu poate însemna un rabat de la principiul înnoirii și profesionalismului. Funcțiile de demnitate publică nu pot fi și nu trebuie privite drept cadouri pe care cineva să le împartă. Trebuie să dăm exemplu celorlalte partide și, totodată, electoratului nostru că avem forța acestei schimbări de mentalitate, că noi trăim ceea ce spunem. (…) Pentru funcțiile cu asumare politică, în administrația centrală și locală, vom organiza un proces de selecție pe bază de competențe profesionale, reprezentare și viziune politică.” Ce s-a întâmplat de ieri până azi? A, a apărut un post care trebuia să meargă neapărat la PLUS. Vivat competența, reprezentarea și viziunea politică! Să trăiască Republica! Vivat Principatele Unite!”, a scris Dumitru Dobrev.

Pe grupurile interne ale USR PLUS este contestat cu vehemență modul în care Vlad Voiculescu „a lăsat moștenire” postul de viceprimar, fără o procedură transparentă de desemnare a unui nou candidat în locul său:

„Înțeleg că Vlad Voiculescu a decis să meargă la guvernare, drum bun, sunt sigură că este omul potrivit de care țara are nevoie. Dar de aici până la a își lăsa postul de viceprimar unei alte persoane ca și cum ar fi moștenire din tată în fiu e cale lungă”.

Majoritatea celor care îl contestă pe Vlad Voiculescu susțin că desemnarea unui nou candidat de viceprimar ar fi trebuit să fie făcută pe bază de competență și că Ana Ciceală ar fi fost mult mai potrivită pentru această funcție.

