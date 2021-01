Scandal în USR PLUS la împărțirea funcțiilor din ministere. Demisia lui Mihai Goțiu, cerută într-o scrisoare publică

Este revoltă în USR PLUS din cauza împărțirii funcțiilor din ministere. Vestea că fostul senator Mihai Goțiu ar putea ajunge secretar de stat la Ministerul Mediului i-a supărat chiar pe unii dintre colegii săi de partid. 308 membri USRPLUS au semnat o scrisoare publică prin care îi cer demisia lui Mihai Goțiu din toate funcțiile deținute în partid și din partid.

Ei îl acuză pe acesta că „nu are cunoștințele necesare pentru asemenea funcție, dar că are pretenția de a ciuguli din munca membrilor pe care a călcat-o în picioare timp de 2 ani de zile”.

„Timp de 2 ani, domnul Goțiu a lovit în permanență (prin comunicarea sa internă și cea externă) în munca membrilor prin atacuri murdare, mincinoase și calomniatoare la adresa USR PLUS, la membrii USR și PLUS, la fuziune, la guvernare, erodând mult încrederea electoratului în USR PLUS. Noi, membri simpli, am asistat cum munca noastră este distrusă de un om doar din dorința de a obține funcții personale. Dar este de ajuns, nu putem rămâne pasibili”, se spune în scrisoarea membrilor USRPLUS nemulțumiți.

Scrisoarea deschisă, intitulată „Construcție, nu distrucție”, este adresată lui Mihai Goțiu și Biroului Național.

Jurnaliștii Digi24 l-au contactat pe Mihai Goțiu pentru o reacție, iar acesta a declarat: „Așa au înțeles unii colegi să ducă o competiție internă, într-un moment în care mi-am depus candidatura pentru numirea pentru conducerea Gărzii Naționale de Mediu. Despre cât de mult ar fi 'afectat' activitatea mea USR stau dovadă, la orice căutare pe Google, sute și mii de link-uri despre implicarea mea în domeniul mediului și despre tot ce a însemnat un mandat în care am fost”, a spus fostul parlamentar USR.

