Scandal cu vorbe grele între doi foști colegi din USR. Fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, îl face „ticălos” și „unealtă a sistemului” pe proaspătul consilier al premierului Ilie Bolojan. Vlad Gheorghe, la rândul său, îl acuză că are aceeași agendă cu rivalul din PNL al premierului, Hubert Thuma.

„În cazul lui Vlad Gheorghe, îmi mențin afirmația că este o «cârtiță». Acum trei ani, când PSD și PNL încercau să impună un regim hibrid în România, când toți primarii USR primeau oferta să treacă la PNL sau să fie invitați la DNA, atunci Vlad Gheorghe era pe toate televiziunile, acuzând partidul de corupție. Acela a fost momentul definitoriu că Vlad Gheorghe e un ticălos și o sculă a sistemului care încerca să destructureze USR-ul. Nu există niciun interes comun între noi și aripa Thuma. L-am acuzat pe Thuma de corupție. Doar am constatat că noi, USR, ne-am dori ca Ilie Bolojan să fie mai curajos”, a declarat Cristian Ghinea.

În replică, actualul consilier onorific al premierului Ilie Bolojan susține că „nu există coincidențe” și îl acuză pe Cristian Ghinea că se aliniază cu Hubert Thuma, principalul contestatar din PNL al lui Bolojan.

„În legătură cu limbajul suburban, nu vreau să comentez. E ceva ce nu ar trebui să existe în spațiul public. Am învățat că nu există coincidențe și nu pot să spun că este problema mea modul în care se aliază acești doi domni. Cred că se pot căuta sumele încasate de anumite persoane de la partide, dar nu vreau să intrăm prea tare în această discuție, pentru că avem probleme mult mai serioase decât alinierea domnului Ghinea și a domnului Thuma în proiecte politice”, spune Vlad Gheorghe.

Citește și: VIDEO Nicușor Dan, despre Europa „cu două viteze”: Nu trebuie să fim îngrijorați. Nu există o intenție pentru regimuri diferite

Editor : A.G.