Dragoș Benea spune că UDMR trebuie să participe la reforma administrativ-teritorială și respinge acuzațiile privind încălcarea drepturilor minorităților. În replică, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, susține că reorganizarea nu poate fi făcută doar pe criterii numerice și cere respectarea particularităților etnice, istorice și geografice. Europarlamentarul PSD a sugerat la Interviurile Digi24.ro că atitudinea UDMR ar putea fi o strategie de negociere.

Reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD provoacă tensiuni între social-democrați și UDMR. Disputa vizează în special reorganizarea județelor și a localităților în care comunitatea maghiară are o pondere importantă. Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru pentru reformă, le-a reproșat reprezentanților UDMR că nu se implică în proces și a sugerat că reacțiile formațiunii ar putea face parte dintr-o strategie de negociere sau de mobilizare a propriului electorat.

De cealaltă parte, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, susține că Uniunea nu se opune reformei, dar cere ca aceasta să nu fie făcută exclusiv pe baza unor praguri de populație. El invocă tratatele internaționale privind protecția minorităților și avertizează că UDMR ar putea depune o moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea în Parlament.

Dragoș Benea: UDMR are datoria să participe la reforma administrativă

Întrebat despre criticile formulate de UDMR, Dragoș Benea a spus că drepturile minorităților trebuie respectate și că reorganizarea nu își propune să afecteze comunitatea maghiară. Europarlamentarul a criticat însă tonul declarațiilor reprezentanților Uniunii și le-a cerut să contribuie la procesul de reformă.

„Știm foarte bine ce tratate are România, știm foarte bine că nu trebuie încălcate drepturile minorităților, nici maghiare, nici alte minorități, că nu numai maghiarii sunt. Dar eu nu vreau să intru în retorica belicoasă a UDMR-ului sau într-o politică profund contraproductivă. UDMR-ul are datoria de a pune umărul la acest efort colectiv și a-și aduce contribuția”, a declarat Benea la Interviurile Digi24.ro.

Europarlamentarul a spus că reacțiile UDMR l-au surprins și a avansat două posibile explicații pentru poziția formațiunii: o strategie de negociere sau o încercare de mobilizare a propriului electorat.

„De această dată este suspectă ori o strategie de negociere, ori o strategie de mobilizare a electoratului propriu”, a afirmat acesta.

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Benea critică ideea referendumurilor locale: „Va întârzia foarte mult acest proces”

Un alt punct de dispută este solicitarea UDMR ca reorganizarea să fie precedată de referendumuri în fiecare localitate afectată. Benea spune că este necesară consultarea comunităților, dar se opune organizării a mii de referendumuri locale, despre care afirmă că ar întârzia reforma.

„Apelul acesta la a face referendumuri este unul care mie nu-mi miroase bine, pentru că să faci mii de referendumuri locale, dincolo de starea din societate, cheltuielile, va întârzia foarte mult, foarte mult acest proces. Noi ne propunem să slalomăm, dar nu să încălcăm legea. Și am mai spus: consultarea este benefică, este necesară, dar referendumul, nu”, a declarat europarlamentarul.

Benea a susținut și că reorganizarea nu ar trebui să ducă la pierderea tradițiilor sau a identității locale. El a dat exemplul zonei Bucovinei și al locuitorilor din Vatra Dornei, despre care spune că se identifică mai degrabă cu regiunea istorică decât cu județul în care se află.

„Nu se rup tradițiile, nu se rup rădăcinile. Faptul că se desființează un consiliu județean ca instituție sau că se desființează două-trei sedii de primărie nu înseamnă că omorâm tradițiile și obiceiurile”, a explicat Benea.

În privința accesului la servicii publice în limba maternă și a educației în limba maternă, întrebat dacă reorganizarea ar putea afecta aceste drepturi, europarlamentarul a răspuns categoric: „Exclus”.

Csoma Botond: „Nu vrem să fim speciali”. UDMR cere criterii etnice și consultarea comunităților

Într-o declarație acordată Digi24, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a respins ideea că Uniunea ar solicita un tratament preferențial. El a susținut că formațiunea cere doar respectarea angajamentelor internaționale asumate de România, în special a Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale.

Csoma Botond a criticat modul în care PSD a prezentat până acum reforma și schimbarea succesivă a pragurilor de populație vehiculate pentru comasarea localităților.

„Nu vrem să fim speciali, nu despre asta vorbim. Am vorbit despre Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale, inițiată de Consiliul Europei. România a fost prima țară semnatară și a și ratificat această convenție”, a declarat liderul deputaților UDMR pentru Digi24.

Acesta a invocat articolul 16 al convenției, susținând că limitele administrativ-teritoriale nu pot fi modificate dacă schimbarea afectează în mod negativ ponderea unei comunități etnice.

„Nu putem pleca numai de la regula numerică și a fost destul de frustrant să vedem cum s-a făcut această abordare. Prima dată s-a vorbit despre comunele sub 1.500 de locuitori, după ce au trecut la 3.000 și după aia la 5.000. Mie mi s-a părut o abordare extrem de neserioasă”, a spus Csoma Botond.

UDMR ia în calcul o moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea

Csoma Botond a mai spus că UDMR nu este de acord ca reforma administrativ-teritorială să fie adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului. Liderul deputaților Uniunii a anunțat că formațiunea ia în calcul folosirea tuturor instrumentelor parlamentare, inclusiv depunerea unei moțiuni de cenzură, dacă Executivul va merge pe această variantă.

„Nicidecum nu suntem de acord ca această reformă să se facă prin angajarea răspunderii Guvernului. Cred că trebuie să elaborăm un proiect cu participarea clasei politice, cu participarea specialiștilor, să avem un proiect, după aceea să dezbatem acest proiect în Parlamentul României și să ajungem la o concluzie”, a declarat Csoma Botond.

Întrebat despre posibilitatea unei moțiuni de cenzură, acesta a precizat că UDMR ar putea face demersul împreună cu alte partide, dar nu cu AUR.

PSD susține că regulile trebuie să fie aceleași în toată țara

Disputa a fost discutată și în conducerea PSD. Potrivit informațiilor publicate de Digi24, Sorin Grindeanu le-a transmis social-democraților că reforma trebuie aplicată în întreaga țară și că nu pot exista reguli diferite pentru anumite comunități.

„Regulile pe teritoriul României trebuie să fie aceleași și la Olt, și la Botoșani, și la Harghita, și Covasna”, ar fi spus liderul PSD, potrivit surselor citate de Digi24.

Grindeanu a mai afirmat că drepturile minorităților trebuie respectate, dar că UDMR poate depune o moțiune de cenzură dacă nu este de acord cu reforma.

Reforma administrativ-teritorială se află în prezent în etapa discuțiilor și a analizelor. PSD urmează să stabilească pragurile și criteriile care vor sta la baza reorganizării, iar forma finală a proiectului și procedura de adoptare nu sunt încă stabilite.

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