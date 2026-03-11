Audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu, în Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor s-a lăsat cu scandal, miercuri. Întâlnirea nici nu a început bine, că mai mulți membri ai comisiei au început să se certe. Motivul: lipsa unui vot privind durata ședinței la care participa Țoiu. Unii aleși l-au acuzat pe președintele comisiei că ar dori anularea întâlnirii, iar totul s-a terminat cu un derapaj xenofob al deputatului PSD Adrian Câciu la adresa președintelui de la UDMR, Hajdu Gabor.

Ședința comisiei parlamentare pentru audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu, a început într-un climat tensionat, după ce mai mulți membri ai comisiei au intrat într-o dispută privind procedura de desfășurare a întâlnirii.

Deputatul Adrian Câciu a reproșat conducerii comisiei că nu a fost supus la vot modul de organizare a ședinței și durata acesteia.

„Trebuia propusă și durata ședinței. De jumătate de oră se trage de timp. Am pierdut deja 15 minute și nici măcar nu a început audierea. Dacă vreți să supuneți ceva la vot, supuneți la vot ca ședința să fie fără limită de timp. După aceea o să ni se spună că începe plenul și că se termină ședința”, a spus Câciu.

Președintele comisiei, Hajdu Gábor, a criticat tonul discuțiilor și a spus că situația afectează imaginea instituției, mai ales în contextul prezenței presei.

„Nu așa suntem obișnuiți să discutăm în Comisia de politică externă. Prezența mare a presei ne afectează și ne creează o imagine foarte proastă. Nu este vorba de o audiere în acest moment. Dacă aceste discuții continuă, voi închide ședința”, a afirmat președintele comisiei.

Schimb de replici tensionate

Declarațiile au provocat reacția deputatului Adrian Câciu, care a spus că închiderea ședinței ar însemna blocarea audierii.

„Românii așteaptă răspunsuri. Dacă vreți să închideți ședința, asumați-vă că refuzați ca românii să afle adevărul”, a spus acesta.

În continuarea schimbului de replici, Câciu l-a acuzat pe președintele comisiei că provoacă în mod repetat tensiuni prin faptul că nu supune la vot procedura de desfășurare a ședinței.

„De când ați venit nu ați supus la vot procedura și provocați în mod continuu această situație. Sunt mii de români care nu sunt protejați. Vă pasă de români?”, a spus deputatul.

