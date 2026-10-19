Audierea lui Florin Barbu, propus pentru un nou mandat la conducerea Ministerului Agriculturii în Guvernul Niculescu, a fost marcată de mai multe schimburi tensionate de replici între acesta și parlamentarii opoziției. Discuțiile au vizat activitatea ministrului, cazul stufului din Delta Dunării și o declarație mai veche a acestuia despre Nicolae Ceaușescu.

Scandalul a început în momentul în care deputatul PNL Adrian Cozma a readus în discuție cazul subvențiilor pentru stuful din Delta Dunării. În acest caz, terenuri acoperite cu stuf au fost declarate pajiști pentru a putea beneficia de subvenții europene. Cozma i-a reproșat lui Barbu că ar fi fost acordate două milioane de euro pentru stuf.

„Nu s-a plătit niciun ban pe stuf de la Ministerul Agriculturii. Nu mai mințiți. Duceți în derizoriu un program pe care trebuie să îl facem împreună pentru fermierii români”, a răspuns Florin Barbu.

Schimbul de replici a continuat, iar ministrul propus a criticat tonul discuțiilor din comisie și a avertizat că astfel de dispute afectează încrederea fermierilor în clasa politică.

„Dacă mergem pe același circ, pe aceeași retorică, dacă persistăm în prostie, fermierii români nu mai au încredere în noi, în clasa politică”, a spus Barbu.

Adrian Cozma i-a reproșat, la rândul său, modul în care a condus ministerul.

„Nu ne certați. Dumneavoastră (...) ați făcut abracadabra (...) Ați fost un ministru catastrofă”, i-a răspuns deputatul PNL.

„Haideți să nu vadă fermierii că aici e un bâlci”, a intervenit Florin Barbu.

Tensiunile au continuat în momentul în care un reprezentant USR l-a întrebat pe Florin Barbu despre dosarele de fraudă cu fonduri europene aflate în lucru la Parchetul European, care vizează instituții din subordinea Ministerului Agriculturii. Parlamentarul a făcut referire și la declarația mai veche a ministrului despre Nicolae Ceaușescu.

„Mulțumesc, citez din dumneavoastră, președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, care nu spunea degeaba că stuful este aurul verde al României. Domnule ministru, dictatorul Ceaușescu a făcut colectivizarea cu forța și a băgat mii de țărani la închisoare. Sper să nu faceți la fel. Sunteți la a cincea nominalizare, domnule ministru, vă întreb: nu ați obosit?”, a fost întrebarea adresată lui Barbu.

Ministrul propus a respins ideea că ar fi obosit și a invocat experiența sa în administrație, înainte de a-i răspunde parlamentarului cu o replică ce a stârnit rumoare în sală.

„Nu am obosit. Am 21 de ani de administrație și nu o să obosesc niciodată (...) Nu mai persistați în prostie. Prostia este ca betonul. Odată turnată, se va întări pentru totdeauna”, a spus Florin Barbu.

La câteva momente după acest schimb de replici, Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, i-a urat succes lui Florin Barbu pentru noul mandat. Ulterior, discuțiile în contradictoriu dintre parlamentari au continuat, după ce s-a revenit asupra unei întrebări adresate de Adrian Cozma.

Un parlamentar SOS România i-a reproșat deputatului PNL că prelungește scandalul și a comentat posibilitatea ca acesta să nu voteze noul Guvern.

„Domnul Cozma, mi se pare că nu o să votați Guvernul”, a spus parlamentarul SOS, cerând să nu se mai facă „circ” în timpul audierii.

În timpul disputei, un alt parlamentar, neafiliat, a intervenit cu o critică la adresa celor două partide.

„Nu degeaba există acel slogan, cu PNL și PSD aceeași mizerie, că doar au lucrat împreună”, a afirmat acesta.

Un parlamentar de la PACE și-a cedat, de asemenea, întrebarea reprezentanților PNL, motivând că vrea „să vedem cu ce stupizenie mai vin”.

Editor : C.S.