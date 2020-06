Scandal la inundații: Ministrul Vela, hărțuit de un senator PSD pe modelul „Bădulescu” în timpul vizitei într-o zonă afectată de ape

Scandal politic la inundații. Zeci de localităţi din ţară se află sub ape, iar politicienii se ceartă ca la uşa cortului. Ministrul de Interne Marcel Vela, aflat în vizită în localitatea hunedoreană Lupeni a fost apostrofat de senatorul PSD Cristian Resmeriță, dar și de alți primari. Senatorul l-a acuzat pe ministru că a venit să politizeze inundațiile.

Cristian Resmeriță: Domnule ministru, stați numai puțin. Ați venit să politizați? Stați numai puțin. Adică, nu pot să particip la o întâlnire unde eu reprezint oamenii?

Marcel Vela: Vreți să va certați cu mine acum?

Cristian Resmeriță: Domnule ministru, cum mă tratați? Veniți în locul în care eu m-am nascut și eu locuiesc și faceți astfel de lucruri cu mine? Chiar ați venit să politizați tot aici? Inundațiile, oamenii... Dar cum vă permiteți să îmi spuneți mie? Ce să îmi spuneți? Să părăsesc, ce?

Marcel Vela: Nu. Am spus să...

Cristian Resmeriță: Sunteti pe stadionul municipiului Lupeni, al oamenilor de aici. Este și stadionul pe care eu am voie să stau.

Marcel Vela: Domnul... puteți să dați sonorul mai încet?

Cristian Resmeriță: Domnul senator...

Marcel Vela: Mai întâi nu aveți mască. Și vă rog să luați distanță.

Cristian Resmeriță: Dumneavoastră v-ați apropiat de mine. Cu mine nu faceți treburi din astea.

Marcel Vela: Vă rog să vorbiți mai încet. Nu țipați.

Cristian Resmeriță: Vă rog să dați declarațiile, le ascult și eu. Dar cum vă permite-ți să îmi spuneți să plec?

Marcel Vela: Așa îmi permit eu.

Cristian Resmeriță: Dumneavoastră m-ați jignit într-un mod impardonabil. Veniți să faceți campanie. Eu aici stau.

Marcel Vela: Ca dumneavoastră au fost o sută.

Marcel Vela: A vrut să organizeze conferința noastră de presă pe model Bucuresti

Scandalul a continuat și la Barajul Valea de Peşti şi Lupeni dar de aceasta dată cu alți participanți.

- Domnilor, ascultați-mă o clipă!

- Un cetățean a spus că domnul primar a fost acolo de dimineață.

- Haideți domne. Ascultați-mă o clipă.

- Pavel a zis că ai fost acolo.

- Domnul ministru spune că nu ați fost acolo.

- Îmi spuneți dumneavoastră mie, ca ministru de Interne că tu, primar îi dai cu lingura după ureche unui cetățean?

- Nu, nu, nu i-a spus lui, că-l cunoaște.

- Ați spus acum, aici că se fură de la PSD.

- PSD-iștii au furat investițiile în inundații. O să vă demonstrez!

- Este rușinos pentru un ministru.

- Pentru că a ieșit apa, ascultă, dacă vrei să-ți răspund.

- Da, este rușinos pentru un ministru de Interne să facă astfel de afirmații, fără să aibă nicio probă în acest sens.

- Eu vă voi arăta probe.

- Deci, trebuie să fiți mult mai echilibrat în vorbele pe care le aveți.

- Vă voi arăta probe.

- Nu mai țipa, domne!

- Domne, asculți ce spun eu?

- Vă garantez că nu o să avem niciun leuţ.

Ministrul de Interne a spus care crede că e motivul pentru care a fost apostrofat de un senator PSD, dar și de alți primari.

Marcel Vela: Eu am văzut multe fenomene de acest gen, mă refer la situații încordate. Unii se nasc mai nervoși, alții au o situație mai complicată vizavi de comportament. Eu am venit să ajut aici împreuna cu autoritățile, nu am venit să fac politică, domnul a încercat să facă politică. Până la urma s-a răcorit, așa e în viață.

Reporter: De la ce a pornit totul?

Marcel Vela: A vrut să organizeze conferința noastră de presă pe model Bucuresti, dacă ați văzut. Primarul Bădulescu și cu Nicușor Dan și l-am rugat să ne lase, pentru că dumneavoastră, voi presa, poate aveați nevoie de informații cum se intervine, unde este cod roșu.

