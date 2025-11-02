Scandal uriaș în ANAF. Alexandru Nazare, despre cazurile „foarte grave” de corupție: „Am cerut informații de la servicii”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a reacţionat după ancheta DNA care vizează mai mulţi inspectori ANAF şi Antifraudă, acuzaţi de corupţie. Oficialul a catalogat situaţia drept „foarte gravă”, dar a spus că în instituţii mai există și oameni competenţi şi integri. Ministrul a recunoscut că a cerut informaţii de la servicii pentru a identifica vulnerabilităţile din sistem, informează News.ro.

„E adevărat, foarte grave aceste chestiuni, foarte grave”, a declarat, duminică seară, la Antena 3, Alexandru Nazare, referindu-se la ultimele descinderi ale DNA la inspectori ai Direcţiei Antifraudă.

„Am totuşi încredere că sunt în ANAF – încă sunt şi în ANAF, şi în Antifraudă – oameni competenţi şi integri. În jurul acestor oameni trebuie să reconstruim aceste instituţii”, a adăugat ministrul.

El se aşteaptă, însă, să mai apară astfel de situaţii: „Au fost cazuri, sunt cazuri şi vor fi cazuri în continuare, pentru că aceste mentalităţi nu se schimbă de pe o zi pe alta.”

Nazare a precizat că, la preluarea mandatului, a schimbat unii dintre oamenii din aceste structuri. Întrebat dacă a făcut acest lucru pentru că avea informaţii despre ce se întâmplă sau dacă a cerut date de la servicii, ministrul a confirmat că a solicitat informări.

„I-am schimbat pentru că am studiat foarte bine cum s-au comportat, adică am analizat evoluţia Antifraudei. Şi da, am avut şi informaţii. Şi am şi cerut informaţii. Eu pot să spun că, pe chestiuni de genul ăsta, da, cer informaţii. Dar e important să ştim unde sunt vulnerabilităţile”, a mai afirmat Nazare.

DNA a anunţat, joi, că instrumentează un dosar care vizează mai mulţi angajaţi ai ANAF – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, unul dintre ei fiind reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de luare de mită. Alţi trei au fost plasaţi sub control judiciar, fiind acuzaţi de trafic de influenţă, dare şi luare de mită.

