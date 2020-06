Scandal uriaș în PNL. Un apropiat al lui Dragnea, implicat în dosarul 10 august, numit șef la filiala Buzău

Scandal în PNL. Rareș Bogdan a vorbit la Digi24 despre aducerea în PNL a lui Viorel Ștefu, fost secretar de stat în subordinea lui Carmen Dan și apropiat al lui Liviu Dragnea. Politicianul s-a „transferat” la liberali de la Pro România, anterior fiind membru PSD și a fost numit secretar general al filialei Buzău. Prim-vicepreședintele PNL este revoltat și spune că Ștefu, care a fost implicat în evenimentele de la 10 august, „nu va sta la aceeași masă” cu el. „Domnul Ștefu este o greșeală pentru PNL, filiala Buzău”, spune Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: O să enervez pe unii, dar sunt om direct. Cred că este o greșeală și îl rog pe colegul meu Romanescu, președintele Federației de Tenis de Masă și președintele de la Buzău, să-și revizuiască decizia și să renunțe la domnul Ștefu.

Sunt convins că cei care au făcut greșeala să îl transfere la PNL de la Pro România, fost la PSD, să îl pună secretar general... Dacă era un simplu membru puteam să înțeleg, să mă întorc cu spatele.

Dar în momentul în care îl pui secretar general la o filială unde candidează președintele partidului de opoziție și secretarul general de la al doilea partid de opoziție, adică domnul Ciolacu și domnul Felix Rache, doi lideri importanți ai stângii, împotriva noastră, e un dezastru.

„ A fost pus de Liviu Dragnea și a fost un apropiat a lui Liviu Dragnea și a lui Carmen Dan”

Eu am câștigat extrem de multă simpatie publică pentru că am fost în Piața Victoriei în ianuarie, februarie, martie 2017 și apoi la proteste din 10 august. După care am arătat abuzurile care s-au întâmplat din partea organelor de ordine, Jandarmerie în special, condusă de Cucoș Sindile, împotriva unor protestatari pașnici.

Cine este domnul Ștefu? Ca să înțelegeți de ce sunt eu revoltat. Domnul Ștefu este fost secretar de stat în Ministerul de Interne, omul care a primit informările de la serviciile de informații – DIPI și SRI pe subiectul 10 august și care nu le-a comunicat mai departe, care nu le-a dat mai departe, care a fost chemat în „Dosarul 10 august”, care a fost pus de Liviu Dragnea și a fost un apropiat a lui Liviu Dragnea și a lui Carmen Dan și eu, Rareș Bogdan, nu accept ca acest individ să stea cu mine la masă sau în aceeași sală!

Rareș Bogdan: N u o să accept ca domnul Ștefu să stea la aceeași masă cu mine și nu o să stea

Îl rog pe domnul Romanescu, în seara asta sau mâine, să facă adunare și să-i spună domnului Ștefu că dacă vrea în PNL să treacă prin perioada de penitență de cinci ani, să vedem că e un mebru activ, adică să lipească afișe, să meargă în campania electorală să împartă pliante și după asta să devină numărul doi într-o filială unde noi ne batem cu doi dintre cei mai importanți lideri ai stângii.

Domnul Ștefu este o greșeală pentru PNL, filiala Buzău.

Sunt convins că Ludovic Orban, Robert Sighiartău, Dan Motreanu, Alina Gorghiu și ceilalți lideri importanți ai PNL habar nu au de istoria acestui individ.

Eu care vin din stradă, dintre oameni, din mulțimea de la 10 august, eu știu cine e domnul Ștefu. Și nu o să accept ca domnul Ștefu să stea la aceeași masă cu mine și nu o să stea.

