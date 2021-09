Scandal uriaș în USR PLUS. Curg acuzațiile de fraudă la alegeri și se cere suspendarea votului pentru președinte

Procesul de vot online pentru șefia USR PLUS a fost „viciat” de 822 de foști membrii care au fost suspendați în trecut, aceștia primind link-ul pentru a-și exprima opțiunea fără o verificare a statutului de membru, scrie Irineu Darău, candidat pentru funcția de președinte USR PLUS. El cere reluarea întregului proces, deoarece voturile nu pot fi retrase. Un membru USR PLUS acuză pe un grup intern că de la 300 de membrii cu drept vot câți avea filiala județeană Vrancea în luna iunie, au fost înregistrate 872 de voturi acum din partea filialei.

„Tocmai am trimis o solicitare oficială către Biroul Național, Secretariatul General și Comisia Electorală să suspende procesul de vot și înaintea reluării lui să asigure integritatea registrului electoral. Problemele legate de oameni care nu au dreptul să voteze și totuși primesc link de vot sunt sistemice și apar peste tot. Am primit numeroase sesizări și date statistice, iar din păcate nu există altă soluție decât oprirea acestui proces și reluarea lui "pe curat". Dacian Cioloş și Dan Barna, vă rog din suflet să recunoaștem o greșeală și să luați decizia înțeleaptă fără întârziere. Sunteți și candidați și co-președinți, deci trebuie să puteți garanta integritatea și echitatea procesului de votare.

Aveți în poze mai multe solicitări și acțiuni concrete deja făcute intern, din 1 septembrie până acum. Nu am primit răspuns la niciuna. Din păcate, pare că doar presiunea publică funcționează și regret că am ajuns aici. Însă e momentul asumării responsabilității și luării deciziilor corecte.

Nu acuz vreo intenție de fraudă, dar - dacă se va continua astfel - starea actuală a registrului electoral va duce indubitabil la un rezultat fraudulos. Subliniez că voi apela la toate căile statutare și legale pentru a clarifica această situație și a face dreptate. Orice vot exprimat în ciuda inexistenței dreptului la vot poate duce la compromiterea și lipsa de legitimitate a întregului proces.

Tot azi am solicitat un audit relevant al sistemului de vot, al registrului electoral și al întregului proces de votare. De asemenea, am cerut să existe și observatori, ceea ce azi nu este posibil.

Dincolo de multele cazuri individuale primite sau de problemele sistemice de la Tulcea, las aici date statistice care compromit indubitabil procesul de vot. Numărul celor care apăreau suspendați în baza de date, dar acum primesc drept de vot este absolut îngrijorător și viciază tot procesul: 822, cu top județe (având în vedere procentul celor suspendați care acum sunt înregistrați drept de vot):

-100% Dolj

-100% Tulcea

-91% Vrancea

-86% Gorj

-80% Buzau

-79% Bistrita-Nasaud

Și câteva detalii tehnice:

- În SimplyVoting nu se pot retrage buletine din urna virtuală în cazul constatării lipsei dreptului de a vota, așadar procesul este viciat și situația nu poate fi rezolvată altfel decât prin suspendarea întregului proces de votare

- Conform Art. 55 din Statut, durata votului nu este stabilită la 7 zile => există posibilitatea să fie oprit totul și bazele de date să fie corectate, iar apoi să se reia votul cu perioade ceva mai scurte pentru fiecare tur

- Din nou subliniez că un vot de o asemenea importanță fără autentificare prin două metode (mail+SMS) înseamnă o lipsă de securitate și de respect față de democrație”, a scris, pe Facebook, Irineu Darău.

Un membru USR PLUS, Dobrin Florin, a scris pe un grup intern al formațiunii politice:

„Autobuzele de la Vrancea au luat foc! De la aproximativ 300 de membrii cu drept de vot, câți eram prin iunie, s-a ajuns la 872 în prezent! Trăiască hoția din USR!!!”.

Votul online pentru funcția de președinte al USR PLUS a fost reluat, joi, la prânz, după ce a fost suspendat, miercuri, în urma unor acuzații de fraudă. Acestea nu au încetat, însă, unul dintre cei trei candidați, Irineu Darău, susținând că în continuare votează membri ai partidului care nu au acest drept.

Conducerea partidului a explicat, joi, într-un comunicat de presă, că erorile înregistrate în procesul de vot sunt cauzate de faptul că este un vot de mari dimensiuni - 48959 de membri USR PLUS vor putea vota electronic, și că „au apărut inerente erori de operare”.

