Cristian Diaconescu a declarat, duminică seară, la Digi24, că ideea unei ingerințe americane în politica din România este, din punctul său de vedere, „exclusă”, după dezvăluirile The Wall Street Journal privind afirmațiile atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Fostul ministru de Externe avertizează că disputa politică internă nu trebuie amestecată cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, pe care îl consideră „absolut esențial” pentru România.

Întrebat la Digi24 cum interpretează informațiile apărute în presa americană și întâlnirea pe care Kimberly Guilfoyle a avut-o ulterior la București cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și Bogdan Ivan, Cristian Diaconescu a spus că situația trebuie privită din două perspective.

„Din perspectiva mea, avem două pachete de abordare. Primul: discutăm de partenerul strategic solid al României, pilon de securitate, cooperare, interese comune pe termen lung. Și relația României cu Statele Unite este una care, din orice fel de perspectivă, nu o văd a fi orientată împotriva intereselor României, ci în sprijinul interesului României, indiferent de subiect”, a declarat fostul ministru de Externe.

Pe de altă parte, Diaconescu a făcut distincția între relația strategică dintre cele două state și informațiile privind discuțiile informale atribuite ambasadoarei americane.

„Da, este această relatare legată de o întâlnire informală, în care pare-se că s-au transmis o serie de mesaje din partea unui reprezentant diplomatic”, a spus el.

În ceea ce privește discuțiile referitoare la Coridorul Vertical și gazul natural lichefiat, fostul șef al diplomației române consideră normal ca acestea să aibă loc atât în cadru formal, cât și informal, atât timp cât sunt urmărite interesele României.

„Chestiunile legate de Coridorul Vertical, aspecte privind gazul lichefiat, pentru că văd că se rostogolesc o serie de interpretări din acest punct de vedere, da, să facă obiectul unor discuții formale, informale, pe anumite paliere, pe dimensiunea economică, conform intereselor României. Ideea de ingerință, după părerea mea, este exclusă”, a afirmat Cristian Diaconescu.

Fostul ministru a făcut referire și la sesizarea penală anunțată în contextul scandalului, fără să dorească să comenteze în detaliu demersul. „Am văzut inclusiv un gest care, sigur, e asumat politic, și anume acela de sesizare penală (...) împotriva unor demnitari din România, legată de acest subiect. N-aș vrea să elaborez pe acest subiect, numai că, probabil, este un moment mai fierbinte în politica românească și lucrurile par a fi destul de orientate spre o gândire radicală”, a spus Diaconescu.

„Este nevoie să avem un comportament matur”

Cristian Diaconescu a avertizat că miza relației cu Washingtonul depășește actuala confruntare politică internă, în condițiile în care Statele Unite urmează să ia decizii importante privind prezența militară americană în Europa.

„Pe scurt, ce vreau să spun este că este nevoie, mai ales la nivel instituțional, să avem un comportament matur din acest punct de vedere. Subiectul legat de Parteneriatul Strategic este absolut esențial pentru România”, a declarat el.

Diaconescu a amintit că, până la 6 noiembrie, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, ar urma să se pronunțe asupra variantelor privind redislocarea forțelor americane. El a arătat că printre scenariile luate în calcul se numără și reducerea numărului militarilor americani dislocați în Europa, precum și limitarea prezenței SUA la întreținerea unor baze sau în cadrul forței de reacție rapidă.

În acest context, Cristian Diaconescu a avertizat asupra riscurilor pe care le-ar putea avea exploatarea politică internă a controversei și a insistat că subiectele nu trebuie amestecate.

„Ideea de a specula, într-o formă sau alta, intern, o astfel de temă, într-un joc, nici nu are importanță cum, politic, poate servi unor cauze pe care nici cred că inițiatorii nu și le doresc. Sper să nu existe un coeficient de naivitate care, la un moment dat, să genereze reacții în lanț care nu mai pot fi oprite”, a avertizat Cristian Diaconescu.

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Editor : M.I.