Actualul ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că oficialii europeni aveau o cotă scăzută de încredere în autoritățile din România, pentru că în guvernarea trecută „s-a aruncat cu bani din elicopter”. Acesta a declarat, la interviurile Digi24.ro, că, în ciuda tuturor avertismentelor, foștii miniștri ai Fondurilor Europene, Adrian Câciu și Marcel Boloș, „au contractat în neștire”.

Reacția ministrului Fondurilor Europene vine în contextul în care fostul ministru Marcel Boloș a declarat, la Antena 1, că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”, în replică șeful Executivului spunândui că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”.

„Cred că e mai puțin important cât de politicos a fost Ciolacu. Ce e important este că, în ciuda acestor avertismente, guvernul anterior - care a făcut schimb de ministere între Finanțe și Fonduri Europene (între Adrian Câciu și Marcel Boloș n.red), până la urmă a avut aceleași persoane - în ciuda avertismentelor, a contractat în neștire. A lansat proiecte în neștire. Și în 2024 a aruncat cu bani din elicopter către toate segmentele de populație. (...)

Înainte nu conta banul public, de unde vine, care e valoarea sa. Pentru fondul de rezervă ideea era să controlezi banii mai bine, nu conta că nu respectai legea bugetului. Să fie mai ușor”, a declarat Dragoș Pîslaru la interviurile Digi24.ro.

„Toate promisiunile au fost încălcate. Oficialii UE nu mai aveau încredere”

Ministrul Fondurilor Europene susține că oficialii europeni aveau o încredere scăzută în fosta guvernare, pe motiv că s-au făcut nenumărate promisiuni, care nu au fost respectate.

„(Avertismentele n.red) au fost ignorate de foștii miniștri. Vă pot confirma că lipsa de încredere de la Comisia Europeană avea cote de avarie semnificative. Au fost făcute promisiuni nenumărate Comisiei că ne oprim din a împrăștia proiectele, că respectăm achizițiile publice – și toate au fost încălcate.

E dur să faci ordine. Să spui că nu mai putem minți. Nu vă mai putem minți că sunt bani dacă nu sunt bani. Cum să vorbesc cu autoritățile locale să le spun că sunt bani pe PNRR pentru toate proiectele, când de fapt nu sunt? Cum pot să spun că am bani pentru toate? Și atunci facem o prioritizare: proiecte care sunt mature, care au șanse să fie implementate, în ordinea maturității. Pentru că sunt primari harnici, care au implementat, și sunt primari care nu au implementat nimic. Evident că voi prioritiza pe cei care au fost buni gospodari”, a mai declarat ministrul.

„Ministrul Câciu a supracontractat proiecte”

Acesta l-a criticat inclusiv pe fostul ministru al Fondurilor Europene Adrian Câciu pentru că ar fi contractat mai multe proiecte decât putea suporta bugetul.

„Avem bani pe PNRR – 28,5 miliarde. Printr-un act normativ, imprimat de ministrul Câciu, s-a creat o supracontractare de 47,4 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, s-a dat liber să se supracontracteze cu până la 30% mai mult decât sumele existente. (...) Tot acest exercițiu a dus la un mare dezastru”, a mai subliniat Dragoș Pîslaru.