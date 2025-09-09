Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, marți, la Digi24, că Marcel Boloș ar fi trebuit să-și dea demisia din funcția de ministru al Finanțelor în condițiile în care a constatat că „deficitul se duce în cap”. Despre mărturisirea liberalului privind poziția premierului de atunci Marcel Ciolacu că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, Zamfir spune că „e neserioasă”, pentru că Boloș avea o răspundere. În replică, senatorul PNL Daniel Fenechiu a precizat că „da, s-au făcut greșeli, pentru că exista valul puternic suveranist care era în mișcare și guvernul și-a dorit să arate că este alături de populație”.

„Declarația domnului Boloș este cel puțin neserioasă din două perspective. În primul rând, face publică o astfel de discuție. Doi, dacă se presupune că s-ar fi întâmplat așa, domnul Boloș ministrul de Finanțe ar fi trebuit să plece în secunda doi, pentru că domnul Boloș are o răspundere. Nu poți tu, ministru de Finanțe să constați că deficitul se duce în cap și tu să duci în cap acest deficit”, a afirmat Daniel Zamfir.

Senatorul PSD spune că declarația lui Marcel Boloș privind demisia sa „este o joacă”.

„Ne punem demisia pe masă și? N-a fost acceptată? Demisia este un act unilateral de voință. Dacă tu ca ministru de Finanțe, cu răspunderea pe care o ai...

Nu poate fi deloc o declarație onestă, pentru că, dacă această declarație e, cum spuneți dumneavoastră, sinceră și onestă...A fost ministru de Finanțe. Dacă ar fi constatat că deficitul se duce în cap, un ministru responsabil n-ar fi acceptat, indiferent de felul în care i s-a adresat sau nu. Nu este un om responsabil sub nicio formă”, mai spune Zamfir.

Fenechiu: „Omul politic mai vorbește licențios”

Senatorul PNL Daniel Fenechiu precizează că „omul politic mai vorbește licențios”. „Dacă își permite într-un anumit mediu, poate face treaba asta”.

„Adevărul întotdeauna este la mijloc. Marcel Boloș nu minte. Marcel Ciolacu e un om care are din când în când un limbaj colorat. Domnul Zamfir are dreptate până într-un punct. Nu are dreptate din momentul în care majoritate alocărilor din bugetul național s-au făcut prin ordonanță de urgență și hotărâri de guvern, iar când discutăm de acestea, acolo cel care decide este prim-ministrul, nu decide ministrul de Finanțe sau Cabinetul. Așa spune legea”, argumentează Fenechiu.

Daniel Zamfir afirmă că „acele hotărâri de guvern cu privire la alocare au fost semnate de ministrul de Finanțe”.

În replică, Fenechiu a precizat că „sunt multe hotărâri semnate pentru Boloș”. „Ai dreptate când spui că domnul Boloș ar fi trebuit în momentul ăla să tragă un semnal public de alarmă”.

„Da, s-au făcut greșeli, pentru că exista valul puternic suveranist care era în mișcare și guvernul și-a dorit să arate că este alături de populație, că dorește să rezolve lucruri. Una din problemele care a creat deficit bugetar este majorarea pensiilor. Eu sunt foarte de acord că poate că a crescut deficitul bugetar”, susține Fenechiu.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024. „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş.

