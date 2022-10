Scandalul doctoratului lui Bode. Cioroianu: Lucrarea ministrului nu a fost secretizată. Zilele următoare va fi la dispoziţia publicului

Directorul Bibliotecii Naţionale a României, Adrian Cioroianu, a anunţat, luni, că volumul „Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI; România în context european actual”, reprezentând lucrarea de doctorat a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, va fi „din zilele următoare” la dispoziţia publicului şi nu a fost „nici o clipă secretizată”.

„Cartea ministrului L.N. Bode este la Biblioteca Naţională a României, n-a fost nici o clipă secretizată, ci doar pe fluxul normal de prelucrare a datelor. Am dispus, în mod excepţional, prelucrarea cu prioritate a acestei cărţi, din care un exemplar va fi, din zilele următoare, la dispoziţia publicului. În mod normal, potrivit fluxului de lucru, cartea ar fi fost prelucrată în următoarele 6 - 8 săptămâni”, a scris Cioroianu, pe Facebook.

El a adăugat că, din cele şapte exemplare, patru vor pleca, după prelucrare, la Biblioteca Academiei din Bucureşti, la BCU Cluj, BCU Iaşi şi BCU Timişoara.

„Cele trei exemplare rămase la BNaR, din orice carte, se împart astfel: un exemplar intră în Depozitul legal intangibil, un exemplar este disponibil la raft, un exemplar este destinat schimbului cu alte biblioteci. În fiecare lună, la BNaR ajung (repet: lunar) între 1.800 - 2.500 de titluri de carte, fiecare în câte şapte exemplare, plus câteva sute de cursuri, plus cca 2.000 - 2.500 de periodice. Este de la sine înţeles că prelucrarea lor şi transportul în ţară sunt foarte cronofage”, a explicat Adrian Cioroianu.

Potrivit acestuia, Biblioteca Naţională este „doar păstrătoarea cărţilor şi nu are nici o atribuţie de verificare, validare sau control”.

„În privinţa valorii sau originalităţii cărţii, autorul şi contestatarii săi pot discuta pe mai departe, dar rog să se reţină că BNaR e doar păstrătoarea cărţilor şi nu are nici o atribuţie de verificare, validare sau control a cărţilor depuse. Cartea aceasta, printre alte titluri, a fost trimisă la BNaR la începutul anului 2022 de către editura care le-a publicat”, a indicat Cioroianu.

Preşedintele Comisiei pentru cultură din Camera Deputaţilor, deputatul USR Iulian Bulai, l-a invitat luni la Parlament pe directorul Bibliotecii Naţionale, Adrian Cioroianu, pentru a discuta despre "actualul blocaj" în accesarea tezelor de doctorat aflate la bibliotecă şi identificarea soluţiilor legale şi administrative de rezolvare a situaţiei.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Uniunea Salvaţi România, invitaţia a fost transmisă pentru data de 17 octombrie, ora 13,00.

„USR a demarat, vineri, un maraton de transcriere pentru teza de doctorat a ministrului Lucian Bode, teză accesibilă exclusiv în format digitalizat la Biblioteca Naţională a României. Transcrierea se poate face doar de mână, deoarece un regulament din 2016 al instituţiei prevede că tezele de doctorat aflate în custodia Bibliotecii Naţionale a României pot fi consultate doar de la două calculatoare din incinta Bibliotecii, fără posibilitatea de a le consulta online. Chiar şi în cazul în care persoanele ce doresc să consulte tezele de doctorat se deplasează la sediul instituţiei conduse de Adrian Cioroianu, lucrările nu pot fi fotografiate, singura variantă rămasă fiind transcrierea de mână”, se mai arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Vinerea trecută, Cristian Ghinea şi Iulian Bulai au început să transcrie teza de doctorat a lui Lucian Bode, iar acţiunea a fost continuată luni de deputaţii USR Denisa Neagu, Diana Buzoianu şi Iulian Lorincz.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a respins, pe 6 octombrie, afirmaţiile din spaţiul public conform cărora teza sa de doctorat ar fi "secretizată" şi a spus că ea este disponibilă pentru consultare la Biblioteca UBB din Cluj şi la Biblioteca Naţională a României.

Bode a mai spus, la Digi 24, că îi va da în judecată pe toţi cei care îl vor mai acuza că şi-a secretizat teza.

„Toţi cei care mă vor acuza, de acum înainte, că am secretizat teza de doctorat, cu toţi mă voi întâlni în instanţă. Prea mult şi-au bătut joc de munca mea şi de ceea ce ei numesc ascunderea tezei, că n-au putut s-o citească. Au citit-o de nu mai are coperţi şi jurnaliştii şi nu numai”, a susţinut ministrul.

Editor : Liviu Cojan