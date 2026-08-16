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Scandalul întâlnirii dintre Ilie Bolojan și șefa CCR ajunge în Parlament. PACE cere comisie de anchetă

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Plenul Senatului. Inquam Photos / George Călin
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Cu ce se va ocupa comisia de anchetă Ce a spus CCR despre întâlnire CCR urmează să se pronunțe pe Legea integrității

Grupul parlamentar PACE – Întâi România va solicita, luni, înființarea unei comisii de anchetă privind presupusa întâlnire dintre premierul Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu. Inițiatorii susțin că demersul nu reprezintă un atac la adresa unei instituții sau persoane, ci exercitarea unei atribuții constituționale a Senatului. Potrivit informațiilor apărute în presă, Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan s-ar fi întâlnit, vineri, 14 august, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Discuțiile ar fi avut loc în contextul în care CCR urmează să reia, luni, dezbaterile asupra sesizărilor de neconstituționalitate privind Legea integrității.

Potrivit inițiatorilor din grupul parlamentar PACE, scopul comisiei este de a investiga împrejurările organizării şi desfăşurării întâlnirii dintre prim-ministrul Ilie Bolojan şi preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, desfăşurată în incinta Parlamentului României, precum şi pentru a evalua eventualele consecinţe instituţionale ale acesteia.

„Activitatea Comisiei are ca obiect exclusiv stabilirea faptelor şi împrejurărilor exterioare activităţii jurisdicţionale a Curţii Constituţionale şi evaluarea eventualelor consecinţe instituţionale asupra principiilor separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, independenţei jurisdicţiei constituţionale, transparenţei instituţionale şi colaborării loiale dintre autorităţile publice”, precizează iniţiatorii.

Aceștia susțin că demersul nu reprezintă un atac împotriva unei instituții sau persoane.

„Constituirea acestei comisii nu reprezintă un atac împotriva unei instituţii şi nici împotriva unei persoane. Reprezintă exercitarea unei atribuţii constituţionale a Senatului în faţa unei situaţii care poate afecta încrederea publică în funcţionarea democratică a statului. Nicio funcţie publică, indiferent de nivelul său, nu poate transforma o întâlnire cu implicaţii instituţionale într-un fapt care nu poate fi explicat Senatului şi cetăţenilor. Într-o democraţie constituţională, independenţa instituţiilor nu se apără prin secretizarea raporturilor dintre cei care le conduc, ci prin respectarea unor reguli clare şi prin transparenţă”, se arată în documentul semnat de senatorul Ninel Peia, chestor al Senatului.

Cu ce se va ocupa comisia de anchetă

  • stabilirea datei, duratei, locului și împrejurărilor în care a avut loc întâlnirea dintre premier și președintele CCR;
  • identificarea persoanelor care au inițiat, solicitat, organizat, intermediat sau facilitat întâlnirea;
  • stabilirea împrejurărilor în care a fost utilizat biroul oficial al președintelui Senatului;
  • verificarea caracterului oficial, instituțional, politic sau privat al întâlnirii și a existenței unor documente referitoare la organizarea acesteia;
  • verificarea, în condițiile legii, a existenței și păstrării înregistrărilor sistemelor de securitate și supraveghere aferente zonelor relevante;
  • identificarea eventualelor comunicări instituționale între Guvern, Parlament și CCR referitoare la organizarea întâlnirii;
  • stabilirea dacă, înaintea, în timpul sau după întâlnire, au existat comunicări referitoare la cauze aflate pe rolul CCR;
  • stabilirea eventualei legături dintre momentul întâlnirii și cauzele de interes public major aflate pe rolul CCR;
  • evaluarea eventualelor consecințe asupra independenței și imparțialității CCR;
  • verificarea respectării principiului separației și echilibrului puterilor în stat;
  • formularea unor propuneri legislative regulamentare, administrative sau instituționale pentru asigurarea transparenței relațiilor dintre reprezentanții Executivului și autoritățile cu atribuții jurisdicționale constituționale.

Aceasta ar urma să fie compusă din 13 membri, respectând configuraţia politică a Senatului: PSD - 4 senatori, AUR - 3 senatori, PNL - 2 senatori, USR - 2 senatori, PACE - Întâi România - 1 senator, UDMR - 1 senator.

Ce a spus CCR despre întâlnire

CCR precizează că președinta instituției, Elena-Simina Tănăsescu, nu a discutat cu premierul interimar Ilie Bolojan cauze aflate pe rolul Curții, după informațiile apărute în presă despre o întâlnire între cei doi în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Curtea nu a neagat însă că întâlnirea a avut loc.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, a transmis CCR.

CCR urmează să se pronunțe pe Legea integrității

Curtea Constituțională a amânat pentru luni, 17 august, pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.

Președintele Nicușor Dan a susținut, în sesizarea publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale, că actul normativ a fost adoptat de Parlament cu încălcarea unor norme și principii constituționale.

Una dintre criticile formulate vizează sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”, introdusă în lege în legătură cu obligația de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese.

„Cele două texte extind obligația de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese de la titularul funcției publice la «soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți», sub sancțiunea contravențională prevăzută la articolul II punctul 21”, arată sesizarea președintelui.

Nicușor Dan critică lipsa unor criterii obiective pentru stabilirea momentului în care o relație afectivă devine relevantă din punct de vedere juridic și susține că această formulare afectează previzibilitatea legii.

O sesizare împotriva actului normativ a fost depusă săptămâna trecută și de mai mulți senatori PNL și USR.

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Editor : A.P.

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