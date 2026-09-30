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Exclusiv Scandalul „KimberlyGate” și presupusul puci instrumentat de SUA. Bolojan: România e producătoare de gaze, nu avem nevoie să cumpărăm

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30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
Kimberly Guilfoyle. Foto: Profimedia
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Ilie Bolojan a fost întrebat, la Digi24, despre scandalul legat de Kimberly Guilfoyle, în contextul în care premierul interimar a explicat pentru Financial Times că România era în tratative cu Statele Unite pentru Coridorul Vertical, dar Bucureștiul nu a semnat niciun contract de achiziție de gaz lichefiat adus de americani în porturile grecești și că nu s-a întâlnit niciodată cu Guilfoyle. Șeful guvernului a explicat de ce țara noastră nu a cumpărat gaze americane și a subliniat că parteneriatul cu SUA este solid.

Ilie Bolojan a atras atenția că parteneriatele României cu SUA sau cu UE nu ar trebui legate de disputele de politică internă, pentru că efectele ar putea fi grave.

„Sunt trei planuri aici. Primul plan este parteneriatul României cu Statele Unite sau, de exemplu, cu Uniunea Europeană. E bine ca aceste parteneriate importante pe care le are România să încercăm să le scoatem din disputele noastre de politică internă, pentru că ele ne impactează puternic. Și dacă a fost un acord politic atunci când am intrat în NATO, când am intrat în Uniunea Europeană, două momente foarte importante pentru România, înseamnă că ar trebui să avem înțelepciunea ca aceste parteneriate să le lăsăm acolo unde sunt, să lucrăm pentru consolidarea lor economică, politică, militară, și așa mai departe”, a declarat șeful interimar al guvernului.

Bolojan a explicat pe larg și în ce constau elementele Coridorului Vertical, discutate cu administrația SUA.

„În ceea ce privește Coridorul Vertical, unul din elementele discutate cu administrația Statelor Unite ține de proiectele, de exemplu, din energie și acesta este un proiect din energie, alături de cele pe care țin de nuclear, de exemplu, sau de infrastructura logistică mare. Dar sunt două lucruri diferite: sunt țevile, magistralele de gaz care trebuie să lege porturile din Grecia de centrul Europei, până în Europa de Est. Deci trebuie să avem magistrale până în Ucraina, până în Ungaria, până spre Slovacia, proiect pe care și guvernul pe care reprezint, și guvernul Mureșan l-ar fi susținut și noi îl susținem, pentru că este un lucru foarte bun pentru a găsi o alternativă suplimentară, ca în afară de cele două direcții în care ne vin gaze în această regiune, cea prin Turcia, din Azerbaidjan, Bulgaria către Ungaria și cea din Rusia prin Ucraina către centrul Europei, să avem o a treia variantă, pentru că asta diversifică sursele de aprovizionare în această zonă. Ele trec prin România, deci această magistrală trece prin România și ceea ce am acceptat este ca România să susțină toate interconexiunile, dacă trebuie să facem investiții pe aceste magistrale, să le facem”, a detaliat Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat însă că pe teritoriul țării noastre nu sunt probleme. „Probleme de interconectare sunt pe teritoriul Bulgariei, unde astăzi înțeleg că avem doar o capacitate, de exemplu, de 5 miliarde m³/an de a tranzita înspre România, în timp ce noi avem o capacitate de preluare de 25 de miliarde pe care o putem transfera de exemplu spre Ucraina, tot în această pondere. Suntem parte din proiect, îl susținem și de asemenea trebuie să oferim tarife competitive, ceea ce am și făcut, în așa fel încât costul transportului gazului care vine din Statele Unite sau din alte zone ale lumii care pot livra gaz lichefiat, să poată fi o sursă de aprovizionare. Asta e un lucru pe care îl susținem.”

În ceea ce privește partea de gaze, România își asigură din producția internă, din ceea ce avem astăzi în subsolul nostru terestru, peste 80% din necesarul de gaz.

„Suntem o țară care, spre dosebire de vecinii noștri, suntem într-o situație mult mai bună, pentru că ei nu au resurse de gaz în această pondere. Gândiți-vă că începând de anul viitor va începe să se exploateze gazul din Marea Neagră, ceea ce practic ne dublează cantitățile pe care astăzi le avem. Deci România nu are nevoie de gaz. România va fi un exportator de gaz și deci am comunicat acest lucru și nu avem niciun fel de problemă cu partenerii noștri, atât cu administrația americană, cu zona de energie, căreia i s-a comunicat această realitate și pe care a acceptat-o, cât și Ambasadei Statelor Unite în România, care știu care sunt datele și nu avem nici o divergență pe acest subiect”, a afirmat Bolojan.

Despre „discuțiile care au avut loc într-un restaurant din București sau în altă parte”, Ilie Bolojan a spus că nu poate face comentarii.

„N-aveam cum să susțin achiziția de gaz, pentru că, în afară de faptul că trebuie să ai nevoie de gaz, mai e o problemă legată de prețurile la care cumperi și atunci când o companie românească cumpără gaz, trebuie să-și facă o analiză”, a concluzionat premierul interimar comentariile pe acest subiect.

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Editor : Ș.R.

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